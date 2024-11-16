Дніпровський район Херсону під масованою атакою ворожих дронів: Відомо про одного постраждалого. ФОТО (оновлено)
Наразі Дніпровський район Херсона перебуває під масованою атакою російських дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпровський район Херсона - під масованою атакою російських дронів. Будьте уважні та обережні! Перебувайте в укриттях та без зайвої потреби не виходьте на вулицю", - зауважив він.
Жодних подробиць на цю хвилину немає.
Пізніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про пораненого цивільного.
Він розповів, що до однієї з херсонських лікарень доправлено 43-річного чоловіка з опіками та рубаними ранами. Його автівку атакував ворожий дрон у Дніпровському районі міста після 14.00. Наразі медики дообстежують потерпілого.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили КАБом по с. Осиново на Харківщині. Три людини постраждали
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ми так не переможемо.
ну реально, це бл. показово виставити шо ми АДИННОРОТ, і ви думаєте шо оці гомоМСЕКи це "випадково" накрили людішки Тартарова? ой як би не так.
тупо показують - Ви - бидло, ану вийди, ми вам покажем денацифікацию, ой, тобто - як то там, агенти кремля, вон як. вже ж блогерів тупо викрадають навіть, Шапошніков чуть не обісрався описуючи, - адвокат якийсь там срав на Зермаків, потім на підвал = видалив відео багато і ... сре на в т.ч. Шапошнікова і хоче шоб Єлдак став прем.єром. ну явно бл., європейський вибір чо? . Сраліна колись вибрали як безобідного клоуна. і що вийшло? У Зелі сралін - кумир, звідтам і Сравка глаукомного шаурмокомандувача, ну реально наголосував наріт таке шо потім х.й відшкребеш.
і це ж очевидно.
Бобирєнка каже шо Зеля не буде обраний наступним презом... (ну і Кім член Ин не буде так само? а воно йому треба?)