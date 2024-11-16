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Дніпровський район Херсону під масованою атакою ворожих дронів: Відомо про одного постраждалого. ФОТО (оновлено)

Наразі Дніпровський район Херсона перебуває під масованою атакою російських дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпровський район Херсона - під масованою атакою російських дронів. Будьте уважні та обережні! Перебувайте в укриттях та без зайвої потреби не виходьте на вулицю", - зауважив він.

автівка горить після удару по Дніпровському району Херсона

Жодних подробиць на цю хвилину немає.

Також читайте: Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, пошкодили газопровід та газорозподільчу станцію на Херсонщині, 5 людей дістали поранення

Пізніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про пораненого цивільного.

Він розповів, що до однієї з херсонських лікарень доправлено 43-річного чоловіка з опіками та рубаними ранами. Його автівку атакував ворожий дрон у Дніпровському районі міста після 14.00. Наразі медики дообстежують потерпілого.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили КАБом по с. Осиново на Харківщині. Три людини постраждали

Автор: 

обстріл (28435) Херсон (3354) Шахед (984)


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Прізвища таке враження що підбирає Тартаров - тупо московські, шо в ОПісі, шо на місцях. Фаріон знищили, то я за неї. ну реально, тупо більшість - московські клички. Трофімов-смірноф-фьодороф-смєтанін-камишин-рєзнікоумєрофф-басалаєвая-алахурдінова...... і всі щось робл.ть на користь орків.
ми так не переможемо.
ну реально, це бл. показово виставити шо ми АДИННОРОТ, і ви думаєте шо оці гомоМСЕКи це "випадково" накрили людішки Тартарова? ой як би не так.
тупо показують - Ви - бидло, ану вийди, ми вам покажем денацифікацию, ой, тобто - як то там, агенти кремля, вон як. вже ж блогерів тупо викрадають навіть, Шапошніков чуть не обісрався описуючи, - адвокат якийсь там срав на Зермаків, потім на підвал = видалив відео багато і ... сре на в т.ч. Шапошнікова і хоче шоб Єлдак став прем.єром. ну явно бл., європейський вибір чо? . Сраліна колись вибрали як безобідного клоуна. і що вийшло? У Зелі сралін - кумир, звідтам і Сравка глаукомного шаурмокомандувача, ну реально наголосував наріт таке шо потім х.й відшкребеш.
і це ж очевидно.
Бобирєнка каже шо Зеля не буде обраний наступним презом... (ну і Кім член Ин не буде так само? а воно йому треба?)
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16.11.2024 15:23 Відповісти
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16.11.2024 15:40 Відповісти
 
 