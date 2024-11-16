Дніпровський район Херсону під масованою атакою ворожих дронів: Відомо про одного постраждалого. ФОТО (оновлено)

Наразі Дніпровський район Херсона перебуває під масованою атакою російських дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпровський район Херсона - під масованою атакою російських дронів. Будьте уважні та обережні! Перебувайте в укриттях та без зайвої потреби не виходьте на вулицю", - зауважив він.

Жодних подробиць на цю хвилину немає.

Також читайте: Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, пошкодили газопровід та газорозподільчу станцію на Херсонщині, 5 людей дістали поранення

Пізніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про пораненого цивільного.

Він розповів, що до однієї з херсонських лікарень доправлено 43-річного чоловіка з опіками та рубаними ранами. Його автівку атакував ворожий дрон у Дніпровському районі міста після 14.00. Наразі медики дообстежують потерпілого.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили КАБом по с. Осиново на Харківщині. Три людини постраждали