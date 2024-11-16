Днепровский район Херсона - под массированной атакой вражеских дронов: Известно об одном пострадавшем. ФОТО (обновлено)

На данный момент Днепровский район Херсона находится под массированной атакой российских дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепровский район Херсона - под массированной атакой российских дронов. Будьте внимательны и осторожны! Находитесь в укрытиях и без крайней необходимости не выходите на улицу", - отметил он.

Никаких подробностей на эту минуту нет.

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Позже начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил о раненом гражданском.

Он рассказал, что в одну из херсонских больниц доставлен 43-летний мужчина с ожогами и рублеными ранами. Его автомобиль атаковал вражеский дрон в Днепровском районе города после 14.00. В настоящее время медики осматривают пострадавшего.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили КАБом по с. Осиново на Харьковщине. Три человека пострадали.