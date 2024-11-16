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Днепровский район Херсона - под массированной атакой вражеских дронов: Известно об одном пострадавшем. ФОТО (обновлено)

На данный момент Днепровский район Херсона находится под массированной атакой российских дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепровский район Херсона - под массированной атакой российских дронов. Будьте внимательны и осторожны! Находитесь в укрытиях и без крайней необходимости не выходите на улицу", - отметил он.

автівка горить після удару по Дніпровському району Херсона

Никаких подробностей на эту минуту нет.

Смотрите: Враг ударил по 15 населенных пунктах Херсонщины, есть разрушения и раненые. ФОТО

Позже начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил о раненом гражданском.

Он рассказал, что в одну из херсонских больниц доставлен 43-летний мужчина с ожогами и рублеными ранами. Его автомобиль атаковал вражеский дрон в Днепровском районе города после 14.00. В настоящее время медики осматривают пострадавшего.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили КАБом по с. Осиново на Харьковщине. Три человека пострадали.

Автор: 

обстрел (27151) Херсон (2821) Шахед (994)


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Прізвища таке враження що підбирає Тартаров - тупо московські, шо в ОПісі, шо на місцях. Фаріон знищили, то я за неї. ну реально, тупо більшість - московські клички. Трофімов-смірноф-фьодороф-смєтанін-камишин-рєзнікоумєрофф-басалаєвая-алахурдінова...... і всі щось робл.ть на користь орків.
ми так не переможемо.
ну реально, це бл. показово виставити шо ми АДИННОРОТ, і ви думаєте шо оці гомоМСЕКи це "випадково" накрили людішки Тартарова? ой як би не так.
тупо показують - Ви - бидло, ану вийди, ми вам покажем денацифікацию, ой, тобто - як то там, агенти кремля, вон як. вже ж блогерів тупо викрадають навіть, Шапошніков чуть не обісрався описуючи, - адвокат якийсь там срав на Зермаків, потім на підвал = видалив відео багато і ... сре на в т.ч. Шапошнікова і хоче шоб Єлдак став прем.єром. ну явно бл., європейський вибір чо? . Сраліна колись вибрали як безобідного клоуна. і що вийшло? У Зелі сралін - кумир, звідтам і Сравка глаукомного шаурмокомандувача, ну реально наголосував наріт таке шо потім х.й відшкребеш.
і це ж очевидно.
Бобирєнка каже шо Зеля не буде обраний наступним презом... (ну і Кім член Ин не буде так само? а воно йому треба?)
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16.11.2024 15:23 Ответить
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16.11.2024 15:40 Ответить
 
 