Днепровский район Херсона - под массированной атакой вражеских дронов: Известно об одном пострадавшем. ФОТО (обновлено)
На данный момент Днепровский район Херсона находится под массированной атакой российских дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Днепровский район Херсона - под массированной атакой российских дронов. Будьте внимательны и осторожны! Находитесь в укрытиях и без крайней необходимости не выходите на улицу", - отметил он.
Никаких подробностей на эту минуту нет.
Позже начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил о раненом гражданском.
Он рассказал, что в одну из херсонских больниц доставлен 43-летний мужчина с ожогами и рублеными ранами. Его автомобиль атаковал вражеский дрон в Днепровском районе города после 14.00. В настоящее время медики осматривают пострадавшего.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили КАБом по с. Осиново на Харьковщине. Три человека пострадали.
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ми так не переможемо.
ну реально, це бл. показово виставити шо ми АДИННОРОТ, і ви думаєте шо оці гомоМСЕКи це "випадково" накрили людішки Тартарова? ой як би не так.
тупо показують - Ви - бидло, ану вийди, ми вам покажем денацифікацию, ой, тобто - як то там, агенти кремля, вон як. вже ж блогерів тупо викрадають навіть, Шапошніков чуть не обісрався описуючи, - адвокат якийсь там срав на Зермаків, потім на підвал = видалив відео багато і ... сре на в т.ч. Шапошнікова і хоче шоб Єлдак став прем.єром. ну явно бл., європейський вибір чо? . Сраліна колись вибрали як безобідного клоуна. і що вийшло? У Зелі сралін - кумир, звідтам і Сравка глаукомного шаурмокомандувача, ну реально наголосував наріт таке шо потім х.й відшкребеш.
і це ж очевидно.
Бобирєнка каже шо Зеля не буде обраний наступним презом... (ну і Кім член Ин не буде так само? а воно йому треба?)