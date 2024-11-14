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Враг ударил по 15 населенных пунктах Херсонщины, есть разрушения и раненые. ФОТО

За минувшие сутки, 13 ноября, под огнем и авиаударами войск РФ снова находился ряд населенных пунктов Херсонщины. В результате очередных вражеских обстрелов 15 человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Понятовка, Станислав, Тягинка, Одрадокаменка, Антоновка, Веселое, Казацкое, Меловое, Качкаровка, Камышаны, Садовое, Томина Балка, Нововоронцовка, Томарино, Белозерка, Инженерное и город Херсон", - говорится в сообщении.

Также вчера вражеские войска атаковали село Зеленовка, сообщили в ГСЧС Украины. От попадания боеприпаса вспыхнула крыша жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар на площади 120 кв.м.

Обстріл Зеленівки

"Российские военные попали в коммунальное предприятие и местную пожарную охрану; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, гараж, машину "скорой" и частные автомобили. Из-за российской агрессии 15 человек получили ранения", - отметил Прокудин.

Смотрите: Россияне атаковали с БПЛА скорую, которая эвакуировала раненых в Станиславе. ФОТОрепортаж

Зеленівка
Зеленівка

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обстрел (27151) Херсон (2817) Херсонская область (4770)


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