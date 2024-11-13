Россияне атаковали с БПЛА скорую, которая эвакуировала раненых в Станиславе. ФОТОрепортаж

Российские военные сбросили на машину медиков, которые транспортировали в больницу пострадавших в результате предыдущего вражеского удара по Станиславу в Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В Станиславе россияне атаковали из БПЛА машину "скорой", которая эвакуировала раненых. Перед этим в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне сбросили на автомобиль взрывчатку с дрона, когда бригада "экстренки" транспортировала пострадавших в больницу. В результате машина уничтожена, медицинские работники не пострадали.

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"К сожалению, случаи, когда враг атакует машины "экстренки", - не единичны. Поэтому еще раз благодарю врачей, которые продолжают работать в таких сложных условиях, и благотворителей, которые их поддерживают", - подчеркнул глава ОВА.