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Россияне атаковали с БПЛА скорую, которая эвакуировала раненых в Станиславе. ФОТОрепортаж

Российские военные сбросили на машину медиков, которые транспортировали в больницу пострадавших в результате предыдущего вражеского удара по Станиславу в Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В Станиславе россияне атаковали из БПЛА машину "скорой", которая эвакуировала раненых. Перед этим в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Росіяни атакували з БпЛА швидку у Станіславі

Отмечается, что россияне сбросили на автомобиль взрывчатку с дрона, когда бригада "экстренки" транспортировала пострадавших в больницу. В результате машина уничтожена, медицинские работники не пострадали.

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Росіяни атакували з БпЛА швидку у Станіславі
Росіяни атакували з БпЛА швидку у Станіславі

"К сожалению, случаи, когда враг атакует машины "экстренки", - не единичны. Поэтому еще раз благодарю врачей, которые продолжают работать в таких сложных условиях, и благотворителей, которые их поддерживают", - подчеркнул глава ОВА.

Автор: 

обстрел (27165) Херсонская область (4772)


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тварюки...
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13.11.2024 16:15 Ответить
Хіба можна цьому дивуватися ? Це ж кацапи! Людей там не існує
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13.11.2024 17:33 Ответить
 
 