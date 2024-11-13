Один человек погиб и два раненых вследствие утренней атаки оккупантов на Берислав
Сегодня, 13 ноября, российские войска нанесли удар по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погибла женщина, есть раненые.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром россияне оборвали жизнь жительницы Берислава. Из-за атаки вражеского БпЛА смертельные ранения получила 52-летняя женщина. Мои соболезнования родным погибшей", - говорится в сообщении.
Также пострадали еще две местные жительницы. Сейчас они находятся в больнице.
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Онуфрій Бабула
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Чайка Київ
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