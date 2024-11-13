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Один человек погиб и два раненых вследствие утренней атаки оккупантов на Берислав

Окупанти вдарили по Бериславу

Сегодня, 13 ноября, российские войска нанесли удар по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погибла женщина, есть раненые.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне оборвали жизнь жительницы Берислава. Из-за атаки вражеского БпЛА смертельные ранения получила 52-летняя женщина. Мои соболезнования родным погибшей", - говорится в сообщении.

Также пострадали еще две местные жительницы. Сейчас они находятся в больнице.

Смотрите также: Россияне ударили по Белозерке и Бериславу: Ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27093) Берислав (141) Херсонская область (4752)


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Сьогодні була ефективна відповідь нашої ППО на комбінований удар РФ, - Зеленський Джерело:
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13.11.2024 11:09 Ответить
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13.11.2024 11:23 Ответить
Не знущайтеся з української мови. Треба писати "і двох поранено".
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13.11.2024 11:52 Ответить
 
 