Один человек погиб и два раненых вследствие утренней атаки оккупантов на Берислав

Сегодня, 13 ноября, российские войска нанесли удар по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погибла женщина, есть раненые.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне оборвали жизнь жительницы Берислава. Из-за атаки вражеского БпЛА смертельные ранения получила 52-летняя женщина. Мои соболезнования родным погибшей", - говорится в сообщении.

Также пострадали еще две местные жительницы. Сейчас они находятся в больнице.

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