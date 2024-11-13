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Одна людина загинула і дві поранені внаслідок ранкової атаки окупантів на Берислав

Окупанти вдарили по Бериславу

Сьогодні, 13 листопада, російські війська завдали удару по Бериславу на Херсонщині, унаслідок чого загинула жінка, є поранені.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку росіяни обірвали життя жительки Берислава. Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої", - йдеться в повідомленні.

Також постраждали ще дві місцеві жительки. Наразі вони перебувають у лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували чотири населені пункти Херсонщини: Постраждали 9 осіб. ФОТОрепортаж (оновлено)

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обстріл (28296) Берислав (184) Херсонська область (5713)


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Сьогодні була ефективна відповідь нашої ППО на комбінований удар РФ, - Зеленський Джерело:
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13.11.2024 11:09 Відповісти
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13.11.2024 11:23 Відповісти
Не знущайтеся з української мови. Треба писати "і двох поранено".
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13.11.2024 11:52 Відповісти
 
 