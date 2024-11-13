Одна людина загинула і дві поранені внаслідок ранкової атаки окупантів на Берислав

Сьогодні, 13 листопада, російські війська завдали удару по Бериславу на Херсонщині, унаслідок чого загинула жінка, є поранені.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку росіяни обірвали життя жительки Берислава. Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої", - йдеться в повідомленні.

Також постраждали ще дві місцеві жительки. Наразі вони перебувають у лікарні.

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