Росіяни атакували з БпЛА швидку, яка евакуювала поранених у Станіславі. ФОТОрепортаж

Російські військові скинули на автівку медиків, які транспортували до лікарні постраждалих унаслідок попереднього ворожого удару по Станіславу на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У Станіславі росіяни атакували з БпЛА автівку "швидкої", яка евакуювала поранених. Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни скинули на автомобіль вибухівку з дрона, коли бригада "екстренки" транспортувала постраждалих до лікарні. Унаслідок цього машину знищено, медичні працівники не постраждали.

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"На жаль, випадки, коли ворог атакує машини "екстренки", – непоодинокі. Тож вкотре дякую лікарям, які продовжують працювати у таких складних умовах, і благодійникам, котрі їх підтримують", - наголосив голова ОВА.