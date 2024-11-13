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Росіяни атакували з БпЛА швидку, яка евакуювала поранених у Станіславі. ФОТОрепортаж

Російські військові скинули на автівку медиків, які транспортували до лікарні постраждалих унаслідок попереднього ворожого удару по Станіславу на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У Станіславі росіяни атакували з БпЛА автівку "швидкої", яка евакуювала поранених. Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Росіяни атакували з БпЛА швидку у Станіславі

Зазначається, що росіяни скинули на автомобіль вибухівку з дрона, коли бригада "екстренки" транспортувала постраждалих до лікарні. Унаслідок цього машину знищено, медичні працівники не постраждали.

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Росіяни атакували з БпЛА швидку у Станіславі
Росіяни атакували з БпЛА швидку у Станіславі

"На жаль, випадки, коли ворог атакує машини "екстренки", – непоодинокі. Тож вкотре дякую лікарям, які продовжують працювати у таких складних умовах, і благодійникам, котрі їх підтримують", - наголосив голова ОВА.

Автор: 

обстріл (28449) Херсонська область (5750)


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тварюки...
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13.11.2024 16:15 Відповісти
Хіба можна цьому дивуватися ? Це ж кацапи! Людей там не існує
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13.11.2024 17:33 Відповісти
 
 