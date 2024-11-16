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Росіяни вдарили КАБом по с. Осиново на Харківщині: Три людини постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 16 листопада, окупанти завдали удару по с. Осиново Куп’янського району Харківської області, унаслідок чого постраждали цивільні.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 12 години в селі Осиново Куп’янського району російська КАБ влучила в приватне домоволодіння.

У результаті влучання загорівся дах літньої кухні. Наразі пожежу локалізовано.

Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждали три цивільні особи. Так, жінка 66 років та чоловік 75 років зазнали осколкових поранень. Ще одна жінка 62 років дістала гостру реакцію на стрес.

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Як розповіли в ДСНС України, у результаті обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горів дах літньої кухні на площі 30 м кв. Крім того пошкоджено житловий будинок.

Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині
Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині
Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині
Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині
Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) КАБ (355)


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цікаво чи Ізраїль може знищувати такі плануючі бомби?
коли він бл.. навіть "градини" знищує.
А потім знищує місця запуску. так що це виглядає як жертвопринесення, - нате пару "Патріотів", прикрийте Ємрака, а раби хай терплять.
Мали би вже бути Іхтамнельоти(ф-22) - залетіли на кордон, збили всі Сцу-34 і сказали - "Етоонісаміупалі", або нічо не сказати і орки як завжди такі: "ето дружествєнниє пво".
Але при владі Зе, ну тоді можемо кричати - Чо наші ф-16 не знищують кабоносців?
чо-чо, може ракети через плєчо, не поставили тобто ракет нормальних?
писало шо орки коло 250км. ракети мають дальність і знищують наші літаки, навіть рекорд поставили по дальності. Трамп, чо в нас нема Айджис(закричав певно в бункері Зеля)
наголосували таке, їжмо оТЕ. які ж дебіли, тупо вибрали війну, виборці Зелі. ржуть і нащадкам заповідають мля
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16.11.2024 14:46 Відповісти
* ракети повітря-повітря, а не наземка.
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16.11.2024 14:47 Відповісти
 
 