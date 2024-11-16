Росіяни вдарили КАБом по с. Осиново на Харківщині: Три людини постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 16 листопада, окупанти завдали удару по с. Осиново Куп’янського району Харківської області, унаслідок чого постраждали цивільні.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 12 години в селі Осиново Куп’янського району російська КАБ влучила в приватне домоволодіння.



У результаті влучання загорівся дах літньої кухні. Наразі пожежу локалізовано.



Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждали три цивільні особи. Так, жінка 66 років та чоловік 75 років зазнали осколкових поранень. Ще одна жінка 62 років дістала гостру реакцію на стрес.

Читайте також: Окупанти 9 разів штурмували позиції наших військ у районах Висока Яруга та Вовчанськ, їхні втрати за добу становлять 94 особи, - ОТУ "Харків"

Як розповіли в ДСНС України, у результаті обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горів дах літньої кухні на площі 30 м кв. Крім того пошкоджено житловий будинок.









