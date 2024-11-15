Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, пошкодили газопровід та газорозподільчу станцію на Херсонщині, 5 людей дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Інженерне, Кізомис, Станіслав, Велетенське, Ромашкове, Дар'ївка, Берислав, Гаврилівка, Нововоронцовка, Томарине, Михайлівка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, поштове відділення та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та газорозподільчу станцію", - йдеться в повідомленні

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

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