Оккупанты ударили в объект критической инфраструктуры, повредили газопровод и газораспределительную станцию на Херсонщине, 5 человек получили ранения
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Инженерное, Кизомыс, Станислав, Велетенское, Ромашково, Дарьевка, Берислав, Гавриловка, Нововоронцовка, Томарино, Михайловка и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, почтовое отделение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и газораспределительную станцию", - говорится в сообщении
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
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