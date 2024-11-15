Россияне нанесли удар по жилому дому в Одессе, 1 человек погиб, 9 пострадавших (обновлено)

Вечером 14 ноября российские войска ударили по жилому дому в Одессе.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", - написал Ермак.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате удара погибла женщина. Ранены, по меньшей мере, два человека.

"Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. В некоторых местах возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынуждено прекращена работа одной из котельных Одессы", - рассказал Кипер.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что вечером Одесса получила массированный комбинированный вражеский удар.

В результате удара погибла женщина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Пока известно о 8 пострадавших.

"Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения. На местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности. Теплопоставщики уже работают над устранением последствий атаки. Выясняем необходимость расселения", - сообщил Труханов.

Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.

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