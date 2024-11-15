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Россияне нанесли удар по жилому дому в Одессе, 1 человек погиб, 9 пострадавших (обновлено)

Наслідки атаки на Одесу 14 листопада

Вечером 14 ноября российские войска ударили по жилому дому в Одессе.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", - написал Ермак.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате удара погибла женщина. Ранены, по меньшей мере, два человека.

"Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. В некоторых местах возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынуждено прекращена работа одной из котельных Одессы", - рассказал Кипер.

Наслідки російської атаки на Одесу 14 листопада

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что вечером Одесса получила массированный комбинированный вражеский удар.

В результате удара погибла женщина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Пока известно о 8 пострадавших.

"Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения. На местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности. Теплопоставщики уже работают над устранением последствий атаки. Выясняем необходимость расселения", - сообщил Труханов.

Руйнування в Одесі 14 листопада

Двері будинку в Одесі, який обстріляли росіяни

На місці удару виникла пожежа

Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.

Читайте также: Из-за атаки БпЛА в Одессе прекратила работу котельная

Автор: 

взрыв (6728) обстрел (26995) Одесса (7869)


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Топ комментарии
+18
дєрьмачіла, чому вагнерівців відпустив? з ким ти із зеленим виродком зустрічався в омані? які ви на себе брали зобов'язання?
пс а новини про удари кацапів я можу прочитати будь-де - ти із зеленим виродком занадто дорого моїй батьківщині обходишся в якости коментатора новин!!
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14.11.2024 23:15
+7
Здичавілі виродки.
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14.11.2024 23:12
+6
Пам'ятаєте його обіцянку? Він сказав, що не буде чекати інавгурації, щоб закінчити війну.
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14.11.2024 23:49
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дЄрмак наш рятувальник.... Замість ППО
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14.11.2024 23:11 Ответить
Поставив асфальтове антиракетне прикриття
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14.11.2024 23:16 Ответить
і знак поставив "Проліт БпЛА заборонено"
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14.11.2024 23:19 Ответить
Здичавілі виродки.
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14.11.2024 23:12 Ответить
дєрьмачіла, чому вагнерівців відпустив? з ким ти із зеленим виродком зустрічався в омані? які ви на себе брали зобов'язання?
пс а новини про удари кацапів я можу прочитати будь-де - ти із зеленим виродком занадто дорого моїй батьківщині обходишся в якости коментатора новин!!
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14.11.2024 23:15 Ответить
.... Богатир !!!
+ +
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14.11.2024 23:20 Ответить
Зеленський,єрмак, кіпер, труханов===========чи в Україні я живу???????????
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15.11.2024 07:28 Ответить
Одне базікало обіцяло закінчити війну за 24 години. Хтось це ще пам'ятає? Чому УСІ навколо бояться йому про це нагадати? За свої перевиборчі обіцянки треба нести відповідальність або вони нічого не варті. Прохання до інформаційних лідерів підняти цю тему. Я весь час питаю про це Бориса Пінкуса, який вихваляє Трампа і надає високий сенс його базіканню, реакція і його, і журналістів НУЛЬОВА. Дуже незручне запитання, але його ж можна задати через опозиційну демократичну пресу, ну хоча б поцікавитися.
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14.11.2024 23:39 Ответить
Так вiн не президент ще, от як стане офiцiйно президентом - тодi побачимо що вiн там закiнчить за один день
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14.11.2024 23:43 Ответить
Пам'ятаєте його обіцянку? Він сказав, що не буде чекати інавгурації, щоб закінчити війну.
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14.11.2024 23:49 Ответить
еще даже выборщики не проголосовали. та и какие могут быть к нему претензии у нас, не его избирателей?
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15.11.2024 01:27 Ответить
Додам. Поки Трамп мовчить, потвори кожного дня масовано луплять по житловим будинкам.
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14.11.2024 23:52 Ответить
Трампу плювати. Він далеко і до того ж він вже старий і з такою ж деменцією як і Байден.
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14.11.2024 23:55 Ответить
Це так, але слово не горобець, а це слово майбутнього Президента Америки і цей момент просто необхідно зараз розхитувати,
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15.11.2024 00:02 Ответить
Ви такі наївні вірите у базiкало, базiкало.
Його радники кажуть зараз що це просто такий мовний зворот.

Він минулого разу обіцяв на дебатах з Хіларі Клінтон, що якщо він стане президентом Він посадить її до в'язниці через скандал із її електронною поштою.

І що посадив? То тo й воно.
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15.11.2024 00:44 Ответить
Вже б мовчав цей громадянин з типово російським прізвищем Єрмак.
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14.11.2024 23:45 Ответить
Насчёт "славянских" корней его папаши. Всё видно по фото.
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15.11.2024 07:09 Ответить
Трамп Президент США ,
а в Україні Президент Зеленський , якому і
потрібно адресувати
всі запитання з приводу війни !!
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15.11.2024 00:07 Ответить
Шойгу! Герасімов! Де снаряди????
Умеров! Сирський! Де ППО???
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15.11.2024 00:35 Ответить
не існує такого ППО яке закриє 100%
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15.11.2024 00:49 Ответить
Але коли не 100% а 0% - то теж якось не того....
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15.11.2024 00:50 Ответить
Про нуль ви вже загинули.

Он наприклад Маріуполь. Там майже одразу все ППО вибили і просто розвалили місто. Так само інші так звані міста фортеці Донбасу. Пам'ятаю як над Одесою літали росіяни на початку війни. А тепер тільки здалеку атакуюють і Одеса не виглядає як міста Донбасу, а значить якийсь захист є. Думська писала про укр. авіацію в повітрі під час атаки
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15.11.2024 01:00 Ответить
"Про нуль ви вже загинули" - помилка
Але визнаю - перегнув палку
Не ЗІРРО
Але близько.....до ЗІРРО
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15.11.2024 01:03 Ответить
... але за годину (коли Терехов повідомив) що летять - реакція "0"((((
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15.11.2024 01:05 Ответить
Не проходить жодної ночі без рашиського терору ,свідомий геноцид рашиської орди ,допоки не здохне кремлівський виродок це жахіття не припинется ,Донбас він вже перетворив на суцільну руїну"асвабадил" те робить з іншими містами тому лише ліквідація цієї паскуди може зупинити цей терор.
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15.11.2024 07:45 Ответить
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15.11.2024 09:26 Ответить
підари цілеспрямовано б'ють по будинках українців, коли вони сплять,. Кошмарять. Та тільки *** ви вгадали, виродки!! Щоб ви здохли, кровожерливі ********.
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15.11.2024 10:40 Ответить
вчора весь день дивилась фільм Комарова як звільняли Херсон, наплакалась що капець. От я все думаю, на рашці ж не показують звільнений Херсон, і ЯК ЛЮДИ ТАМ ЗУСТРІЧАЛИ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ. Якби показали тим падлюкам, які розстрілюють Україну та українців, вони б схаменулись?? Зрозуміли б, що тут їх чекає тільки смерть і тут їх ненавидять?? Питання звісно риторичне, але може хоч щось в тих лапотних потворах людського б знайшлося (((
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15.11.2024 10:44 Ответить
На це у орків буде проста і прогнозована відповідь: вивсьоврьоті. І їм хоч кола на голові теши.
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15.11.2024 21:11 Ответить
 
 