Россияне нанесли удар по жилому дому в Одессе, 1 человек погиб, 9 пострадавших (обновлено)
Вечером 14 ноября российские войска ударили по жилому дому в Одессе.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", - написал Ермак.
Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате удара погибла женщина. Ранены, по меньшей мере, два человека.
"Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. В некоторых местах возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынуждено прекращена работа одной из котельных Одессы", - рассказал Кипер.
Позже мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что вечером Одесса получила массированный комбинированный вражеский удар.
В результате удара погибла женщина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Пока известно о 8 пострадавших.
"Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения. На местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности. Теплопоставщики уже работают над устранением последствий атаки. Выясняем необходимость расселения", - сообщил Труханов.
Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.
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пс а новини про удари кацапів я можу прочитати будь-де - ти із зеленим виродком занадто дорого моїй батьківщині обходишся в якости коментатора новин!!
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Його радники кажуть зараз що це просто такий мовний зворот.
Він минулого разу обіцяв на дебатах з Хіларі Клінтон, що якщо він стане президентом Він посадить її до в'язниці через скандал із її електронною поштою.
І що посадив? То тo й воно.
а в Україні Президент Зеленський , якому і
потрібно адресувати
всі запитання з приводу війни !!
Шойгу! Герасімов! Де снаряди????Умеров! Сирський! Де ППО???
Он наприклад Маріуполь. Там майже одразу все ППО вибили і просто розвалили місто. Так само інші так звані міста фортеці Донбасу. Пам'ятаю як над Одесою літали росіяни на початку війни. А тепер тільки здалеку атакуюють і Одеса не виглядає як міста Донбасу, а значить якийсь захист є. Думська писала про укр. авіацію в повітрі під час атаки
Але визнаю - перегнув палку
Не ЗІРРО
Але близько.....до ЗІРРО