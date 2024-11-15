Росіяни завдали удару по житловому будинку в Одесі, 1 людина загинула, 9 постраждалих. ФОТОрепортаж
Ввечері 14 листопада російські війська вдарили по житловому будинку в Одесі.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", - написав Єрмак.
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини.
"Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси", - розповів Кіпер.
Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що ввечері Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару.
Внаслідок удару загинула жінка, пораненим надається необхідна медична допомога. Наразі відомо про 8 постраждалих.
"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади. На місцях працюють оперативні служби та загін добровольців Департаменту муніципальної безпеки. Теплопостачальники вже працюють над усуненням наслідків атаки. З'ясовуємо щодо необхідності розселення", - повідомив Труханов.
Раніше повідомлялось, що ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.
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пс а новини про удари кацапів я можу прочитати будь-де - ти із зеленим виродком занадто дорого моїй батьківщині обходишся в якости коментатора новин!!
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Його радники кажуть зараз що це просто такий мовний зворот.
Він минулого разу обіцяв на дебатах з Хіларі Клінтон, що якщо він стане президентом Він посадить її до в'язниці через скандал із її електронною поштою.
І що посадив? То тo й воно.
а в Україні Президент Зеленський , якому і
потрібно адресувати
всі запитання з приводу війни !!
Шойгу! Герасімов! Де снаряди????Умеров! Сирський! Де ППО???
Он наприклад Маріуполь. Там майже одразу все ППО вибили і просто розвалили місто. Так само інші так звані міста фортеці Донбасу. Пам'ятаю як над Одесою літали росіяни на початку війни. А тепер тільки здалеку атакуюють і Одеса не виглядає як міста Донбасу, а значить якийсь захист є. Думська писала про укр. авіацію в повітрі під час атаки
Але визнаю - перегнув палку
Не ЗІРРО
Але близько.....до ЗІРРО