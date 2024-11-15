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Новини
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Росіяни завдали удару по житловому будинку в Одесі, 1 людина загинула, 9 постраждалих. ФОТОрепортаж

Ввечері 14 листопада російські війська вдарили по житловому будинку в Одесі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", - написав Єрмак.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини.

"Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси", - розповів Кіпер.

Наслідки російської атаки на Одесу 14 листопада

Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що ввечері Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару.

Внаслідок удару загинула жінка, пораненим надається необхідна медична допомога. Наразі відомо про 8 постраждалих.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади. На місцях працюють оперативні служби та загін добровольців Департаменту муніципальної безпеки. Теплопостачальники вже працюють над усуненням наслідків атаки. З'ясовуємо щодо необхідності розселення", - повідомив Труханов.

Руйнування в Одесі 14 листопада

Двері будинку в Одесі, який обстріляли росіяни

На місці удару виникла пожежа

Раніше повідомлялось, що ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.

Читайте: Через атаку БпЛА в Одесі припинила роботу котельня

Автор: 

вибух (4441) обстріл (28339) Одеса (5440)


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Топ коментарі
+18
дєрьмачіла, чому вагнерівців відпустив? з ким ти із зеленим виродком зустрічався в омані? які ви на себе брали зобов'язання?
пс а новини про удари кацапів я можу прочитати будь-де - ти із зеленим виродком занадто дорого моїй батьківщині обходишся в якости коментатора новин!!
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14.11.2024 23:15
+7
Здичавілі виродки.
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14.11.2024 23:12
+6
Пам'ятаєте його обіцянку? Він сказав, що не буде чекати інавгурації, щоб закінчити війну.
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14.11.2024 23:49
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дЄрмак наш рятувальник.... Замість ППО
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14.11.2024 23:11 Відповісти
Поставив асфальтове антиракетне прикриття
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14.11.2024 23:16 Відповісти
і знак поставив "Проліт БпЛА заборонено"
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14.11.2024 23:19 Відповісти
Здичавілі виродки.
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14.11.2024 23:12 Відповісти
дєрьмачіла, чому вагнерівців відпустив? з ким ти із зеленим виродком зустрічався в омані? які ви на себе брали зобов'язання?
пс а новини про удари кацапів я можу прочитати будь-де - ти із зеленим виродком занадто дорого моїй батьківщині обходишся в якости коментатора новин!!
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14.11.2024 23:15 Відповісти
.... Богатир !!!
+ +
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14.11.2024 23:20 Відповісти
Зеленський,єрмак, кіпер, труханов===========чи в Україні я живу???????????
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15.11.2024 07:28 Відповісти
Одне базікало обіцяло закінчити війну за 24 години. Хтось це ще пам'ятає? Чому УСІ навколо бояться йому про це нагадати? За свої перевиборчі обіцянки треба нести відповідальність або вони нічого не варті. Прохання до інформаційних лідерів підняти цю тему. Я весь час питаю про це Бориса Пінкуса, який вихваляє Трампа і надає високий сенс його базіканню, реакція і його, і журналістів НУЛЬОВА. Дуже незручне запитання, але його ж можна задати через опозиційну демократичну пресу, ну хоча б поцікавитися.
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14.11.2024 23:39 Відповісти
Так вiн не президент ще, от як стане офiцiйно президентом - тодi побачимо що вiн там закiнчить за один день
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14.11.2024 23:43 Відповісти
Пам'ятаєте його обіцянку? Він сказав, що не буде чекати інавгурації, щоб закінчити війну.
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14.11.2024 23:49 Відповісти
еще даже выборщики не проголосовали. та и какие могут быть к нему претензии у нас, не его избирателей?
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15.11.2024 01:27 Відповісти
Додам. Поки Трамп мовчить, потвори кожного дня масовано луплять по житловим будинкам.
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14.11.2024 23:52 Відповісти
Трампу плювати. Він далеко і до того ж він вже старий і з такою ж деменцією як і Байден.
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14.11.2024 23:55 Відповісти
Це так, але слово не горобець, а це слово майбутнього Президента Америки і цей момент просто необхідно зараз розхитувати,
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15.11.2024 00:02 Відповісти
Ви такі наївні вірите у базiкало, базiкало.
Його радники кажуть зараз що це просто такий мовний зворот.

Він минулого разу обіцяв на дебатах з Хіларі Клінтон, що якщо він стане президентом Він посадить її до в'язниці через скандал із її електронною поштою.

І що посадив? То тo й воно.
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15.11.2024 00:44 Відповісти
Вже б мовчав цей громадянин з типово російським прізвищем Єрмак.
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14.11.2024 23:45 Відповісти
Насчёт "славянских" корней его папаши. Всё видно по фото.
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15.11.2024 07:09 Відповісти
Трамп Президент США ,
а в Україні Президент Зеленський , якому і
потрібно адресувати
всі запитання з приводу війни !!
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15.11.2024 00:07 Відповісти
Шойгу! Герасімов! Де снаряди????
Умеров! Сирський! Де ППО???
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15.11.2024 00:35 Відповісти
не існує такого ППО яке закриє 100%
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15.11.2024 00:49 Відповісти
Але коли не 100% а 0% - то теж якось не того....
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15.11.2024 00:50 Відповісти
Про нуль ви вже загинули.

Он наприклад Маріуполь. Там майже одразу все ППО вибили і просто розвалили місто. Так само інші так звані міста фортеці Донбасу. Пам'ятаю як над Одесою літали росіяни на початку війни. А тепер тільки здалеку атакуюють і Одеса не виглядає як міста Донбасу, а значить якийсь захист є. Думська писала про укр. авіацію в повітрі під час атаки
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15.11.2024 01:00 Відповісти
"Про нуль ви вже загинули" - помилка
Але визнаю - перегнув палку
Не ЗІРРО
Але близько.....до ЗІРРО
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15.11.2024 01:03 Відповісти
... але за годину (коли Терехов повідомив) що летять - реакція "0"((((
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15.11.2024 01:05 Відповісти
Не проходить жодної ночі без рашиського терору ,свідомий геноцид рашиської орди ,допоки не здохне кремлівський виродок це жахіття не припинется ,Донбас він вже перетворив на суцільну руїну"асвабадил" те робить з іншими містами тому лише ліквідація цієї паскуди може зупинити цей терор.
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15.11.2024 07:45 Відповісти
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15.11.2024 09:26 Відповісти
підари цілеспрямовано б'ють по будинках українців, коли вони сплять,. Кошмарять. Та тільки *** ви вгадали, виродки!! Щоб ви здохли, кровожерливі ********.
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15.11.2024 10:40 Відповісти
вчора весь день дивилась фільм Комарова як звільняли Херсон, наплакалась що капець. От я все думаю, на рашці ж не показують звільнений Херсон, і ЯК ЛЮДИ ТАМ ЗУСТРІЧАЛИ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ. Якби показали тим падлюкам, які розстрілюють Україну та українців, вони б схаменулись?? Зрозуміли б, що тут їх чекає тільки смерть і тут їх ненавидять?? Питання звісно риторичне, але може хоч щось в тих лапотних потворах людського б знайшлося (((
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15.11.2024 10:44 Відповісти
На це у орків буде проста і прогнозована відповідь: вивсьоврьоті. І їм хоч кола на голові теши.
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15.11.2024 21:11 Відповісти
 
 