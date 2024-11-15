Росіяни завдали удару по житловому будинку в Одесі, 1 людина загинула, 9 постраждалих. ФОТОрепортаж

Ввечері 14 листопада російські війська вдарили по житловому будинку в Одесі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", - написав Єрмак.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини.

"Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси", - розповів Кіпер.

Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що ввечері Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару.

Внаслідок удару загинула жінка, пораненим надається необхідна медична допомога. Наразі відомо про 8 постраждалих.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади. На місцях працюють оперативні служби та загін добровольців Департаменту муніципальної безпеки. Теплопостачальники вже працюють над усуненням наслідків атаки. З'ясовуємо щодо необхідності розселення", - повідомив Труханов.

Раніше повідомлялось, що ввечері 14 листопада в Одесі пролунав вибух.

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