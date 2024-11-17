Враг ударил дроном по Херсону: погиб мужчина
Утром 17 ноября 2024 года войска РФ атаковали Херсон.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Днепровском районе Херсона утром российские оккупанты с дрона атаковали машину.
"Мужчина, который в ней находился, к сожалению, не выжил. Сейчас устанавливается личность погибшего", - говорится в сообщении.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. Под ударом была и критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.
По данным президента Владимира Зеленского, РФ сегодня запустила около 120 ракет и 90 дронов. ПВО уничтожила более 140 воздушных целей.
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