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Удар по Одесщине: пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои со снабжением водой и электроэнергией, два человека погибли, пострадал подросток (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

С утра 17 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область. Целили по объектам критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

В результате атаки в регионе фиксируются перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии. Применяются экстренные отключения света по указанию Укрэнерго. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов.

"Все уполномоченные службы работают над устранением повреждений. На эту минуту специалисты принимают все возможные меры, чтобы тепло и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких часов. Энергетики непрерывно работают над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Кипер также отметил, что в регионе уже развернуто 445 пунктов несокрушимости. Еще 357 при необходимости будут открыты дополнительно.

Позже Кипер сообщил, что в результате российской атаки погибли два человека.

В Одессе не работает весь электротранспорт в городе, а в некоторых районах нет электроснабжения, сообщил мэр Геннадий Труханов.

"В результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены. По предварительной информации, пострадал один подросток", - сообщили в ГСЧС Украины.

Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область

Также читайте: Враг ударил дроном по Херсону: погиб мужчина

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. В Днепропетровской области погибли двое железнодорожников.

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, поврежден дом и линия электропередач, горела лесная подстилка.

Автор: 

обстрел (27151) Одесса (7885) Одесская область (3571)


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Топ комментарии
+15
Ну что Шольц и Трамп, поговорили с ******? Как там Трамп, предупредил чтобі ***** не ескалировало ну и как результат ваших перегаворов? Если выразиться дипломатически то ***** просто достал из своих штанов говно и размазал по морде тем кто с ним вчера переговаривался. Ждем сопливые всхлипывания вчерашних переговорщиков что они скажут. Хотя уверен что ничего они не скажут и не сделают на то они и сопляки трусливые. Вот точно то же самое будет и после так называемого "перемирия" которое нам хотят впарить. ***** будет дальше уничтожать Украину а так называемые посредники или гаранты будут нас держать за руки и говорить чтобы мы не отвечали и не ескалировали, лишь бы не сорвать мир.
А насчет Украины так почему мы не бьем по енергетике Сосии? Как видим енергетическое перемирие которое обявлял Зеленский действует только в одностороннем порядке. Где ответка, Зеля?
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17.11.2024 11:20
+13
Одесу сильно накрило -- співчуття
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17.11.2024 11:19
+10
Зате Володя Боневтік Нетряпка Херпіду Протужний виступив зранку зі своїм відосом і повідомив, скільки кацапи кинули по наших містах і інфраструктурі своїх ракет. Хоче створити атмосферу, що ніби він разом з народом і разом ховається і співчуває... Та ні Боневтіке, прості люди сьогодні загинули від удару шахедів і ракет, втратили свої домівки, а держава втратила генеріруючі об'єкти, а ти заховав свою дупу у тепле, комфортне бомбосховище. Також вчора робиву вигляд, що переживає і піклується за хлдопців і дівчат, які на передовій і ганьбить поляківҐ, німців, американців, що мало дали зброї..., Та ні Боневтіке, хлопці в окопах в холоді, без прикриття ППО, РЕБ, ракет і дронів, бо ти замвість їх забезпечення і спасіння життя все заривав в дороги, а навіть в останньому бюджеті більше виділив своїй братві, яка має захищати твою єдину дупу, а не бійців, простих громадян і Україну.
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17.11.2024 11:15
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Лідор запевнив,внього до зими все готово !
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17.11.2024 11:12 Ответить
Ну так еще же осень... К осени не готовились.
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17.11.2024 11:24 Ответить
Зате Володя Боневтік Нетряпка Херпіду Протужний виступив зранку зі своїм відосом і повідомив, скільки кацапи кинули по наших містах і інфраструктурі своїх ракет. Хоче створити атмосферу, що ніби він разом з народом і разом ховається і співчуває... Та ні Боневтіке, прості люди сьогодні загинули від удару шахедів і ракет, втратили свої домівки, а держава втратила генеріруючі об'єкти, а ти заховав свою дупу у тепле, комфортне бомбосховище. Також вчора робиву вигляд, що переживає і піклується за хлдопців і дівчат, які на передовій і ганьбить поляківҐ, німців, американців, що мало дали зброї..., Та ні Боневтіке, хлопці в окопах в холоді, без прикриття ППО, РЕБ, ракет і дронів, бо ти замвість їх забезпечення і спасіння життя все заривав в дороги, а навіть в останньому бюджеті більше виділив своїй братві, яка має захищати твою єдину дупу, а не бійців, простих громадян і Україну.
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17.11.2024 11:15 Ответить
Одесу сильно накрило -- співчуття
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17.11.2024 11:19 Ответить
Ну что Шольц и Трамп, поговорили с ******? Как там Трамп, предупредил чтобі ***** не ескалировало ну и как результат ваших перегаворов? Если выразиться дипломатически то ***** просто достал из своих штанов говно и размазал по морде тем кто с ним вчера переговаривался. Ждем сопливые всхлипывания вчерашних переговорщиков что они скажут. Хотя уверен что ничего они не скажут и не сделают на то они и сопляки трусливые. Вот точно то же самое будет и после так называемого "перемирия" которое нам хотят впарить. ***** будет дальше уничтожать Украину а так называемые посредники или гаранты будут нас держать за руки и говорить чтобы мы не отвечали и не ескалировали, лишь бы не сорвать мир.
А насчет Украины так почему мы не бьем по енергетике Сосии? Как видим енергетическое перемирие которое обявлял Зеленский действует только в одностороннем порядке. Где ответка, Зеля?
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17.11.2024 11:20 Ответить
Не спихуйте знову все на Трампа, на Шольца, вина, що таке твориться в Україні не їх, а насамперед Володі Боневтіка і нарід 73%, які під час війни привели до влади того, хто з кацапами все своє життя цілувався в дьосна, який весь свій репертуар(творчіть) присвятив кацапні, а українців висміював. Він також, як Ви, свій продукт виготовляв на кацапській мові і тягнув націю, щоб подивитися в очко пуйлу та ще звинувачував Порошенка пепред лідерами світу, що мов тільтки він хоче війни, бо на ній збагачується, а в очах пуйла він бачить мир. Чи такого не було? А хто всі гроші і час витратив на свої розваги і піар по "Великому крадівництву" і відпочинках в Трускавцях, Буковелях, вся антимайданна братва на військових гелікоптерах літали на днюхи в Карпати.
Дуже шкода одеситів, вони віддали свої голоси за цього брехуна, не думали, що прийдеться потерпати від ракет, думали веселитися - ржати, коли в країні була незакінчена війна?
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17.11.2024 11:33 Ответить
Пшол нах. кацапоид. Я давно заметил что ты как и армия кацапских тролей, после каждого обстрела вылазите из своей вонючей норы и начинаешь требовать свержения власти и примириться с рашистами
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17.11.2024 11:40 Ответить
Сам ти кацап і навіть не прихований. Вивчи українсьоку мову, тоді зрозумуієш логіку і суть поведінки західних лідерів. Ще раз наголошую, що кацапи це потвори, терористи, фашисти, нацисти, маніяки, які знищують українців самою смертоносною зброєю, яка є на землі. Вони сьогодні застосували ракети і літаки, які їм передала Україна для нашого захисту. Американці, німці, поляки, чи британці не наша влада, навіть не наші депутати. Їх вибрав народ тих країн, яким вони служать і звичайно вони будуть робити все, щоб не зашкодити і не наразити на смерть своїх громадян. А за події в Україні відповідає Верховний Головнокомандувач і його знають, як Зеленського і його команді, яку він розставив на посади. Його вибрав нарід для свого захисту, а не Шольца чи Трампа. А ти, кацапе, налаштовуєжш нарід, що у всіх бідах винні американці і німці. Ні, винні кацапи, які напали і вбивають і винна сьогоднішня влада, яка замість підготовки до війни всі гроші і час витратили на свій піар, а сьогодні звинувачують партнерів.
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17.11.2024 11:51 Ответить
Добавлю, а то пропустив. Ніколи я не вимагав "свержения власти", бо то буде кінець України. Влада має бути змінена на виборах це по-перше, а по-друге, я ніколи не пропагував примирення з кацапами, бо на відміну від тебе знаю історію і знаю про голодомори, коли кацапи знищили до 17 мільйонів українців голодом, про "червоні терори", про розстріляне "відродження", а решту знищили в ГУЛАГах за мову, за вишиванки, за колядки... Припинення боротьби з кацапам означає добровольно йти в концтабір. Я проти того, щоб влада брехала своєму народу і не мародерила казну і армію під час війни, не створювала корупційні схеми для своїх і припинила криміналізувати всі органи влади -ТЦК, МСЕК, прокурорів, суди, поліцію, місцеві органи влади і навіть залякувати блогерів, бо хто висловить свою думку, то відразу або в тюрму, або в штурмовики на ту ділянку, звідки не повертаються з першого разу.
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17.11.2024 11:58 Ответить
Да видал я таких сотни ботов которые на украинском языке косят под украинцев но топят за Сосию. Так что украинским языком ты меня не обманешь. И для начала назови дату когда началась украинско-росийская война. А то если вас прокацапленных послушать так война началась в 2019 году и вы требуете чтобы Зеленский заключил с ****** мир, снял военное положение и провел выборы на которых выберут того кто будет с Сосией дружить а не воевать
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17.11.2024 12:17 Ответить
Росія напала на Україну в ніч з 29 листопада (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 11 грудня ) на 30 листопада (https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року.
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17.11.2024 12:27 Ответить
Кацапе і це все, що ти накатав в своє оправдання? Якраз сьогодні мова має значення, бо на російській пуйло віддавав наказ на війну, російською віддаються накази на запуск ракет і шахедів, російською брешуть по всьому світу і носії тієї ворожої мови вбили вже тисячі українців. Я розумію, що кацап ніколи не вивчить українську, бо в нього щелепа не та. Коли розпочалася російсько-українська війна можеш запитати у Гугла він все знає. А на брехню, що я ніби вимагаю, щоб Боневтік заключив мир з пуйлом, то твої вигадки і мабуть бажання. Особисто я вимагаю, щоб Верховний і його антимайданна команда перестали обкрадати армію і державу, перевели рештки економіки на військові рейки, через парламент(бо в нас парламентсько-президентська республіка), створили уряд спасіння і налагодили випуск своїх ракет і іншої зброї, бо світ сьогодні не надійний і в любий момент можуть відмовитися давати нам зброю. А ще вимагаю бюджетні кошти направити на ЗСУ, на виробництво РЕБ, дронів, ракет, снарядівҐ, а не на зеленоригувську шоблу ОПи, депутатів, уряду, БЕП, прокурорів, судів та іншого.
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17.11.2024 12:49 Ответить
При поточній системі управління, ми все більше і більше йдемо до переговорів, де нас просто поставлять перед фактом про домовленості. Не бачу за три роки, ні одної зміни, яка б посилила позицію на можливих переговорах. От коли можна було нормально договоритись, це після контрнаступу на Харківщині, коли у орків не було ще кабів і море беспілотників.

Тоді треба було збільшити виробництво беспілотників та почати виробництво ракет, хоча б навіть Вільх для початку, якщо Грім та Нептун неготові, а не називати фпв дрони весільними та можна було отримати нормальні позиції.

І лендліз вимагати виконання від Байдена а не розповідати по марафону, що він нам не потрібен тому що є бесплатно по PDA.
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17.11.2024 13:36 Ответить
При такій пасивній політиці заходу, та відсутності у нас авіації і виробництва ефективних ракет і коли у раші сильний союзник Китай, військовий бюджет більше нашого загального бюджету, тільки питання часу коли підемо на переговори.

Якщо з 19 року а тим більше з 22 ми не вийшли на виробництво хоча б 15 ракет на місяць і не отримали від заходу хоча б 20 Ф16 для мінімального прикриття тилу від ракет. Та так і не почали боротьбу з корупцією яка спалює ітак малі ресурси.

То треба бути реалістами, зараз тільки питання чи підемо ми на якихось позиціях чи нас просто захід поставить перед фактом.
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17.11.2024 13:49 Ответить
Фарион, перелогинься.
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17.11.2024 13:43 Ответить
Они все никак не поймут, что с ****** нельзя договорится.
Трамписты, Маски соучастники *****.
ПаРаша должна быть уничтожена.
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17.11.2024 11:37 Ответить
Незламний довбойобіна - це саме привіт був твому потужному хрипуну-недоумку, який знову огризається, і тепер не тільки на *****, але й на Шольца та Трампа, які збираються війну закінчувати. Але наркодиктатор знає що для нього закінчення війни - смерть.
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17.11.2024 12:28 Ответить
А хто там обіцяв "потужні" атвєткі по енергосистемі пітарів чи то атвєткі відосіками накидає і підракуями (((
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17.11.2024 11:28 Ответить
Надеюсь сегодня-завтра ударят по фашистским подстанциям, иначе…
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17.11.2024 11:30 Ответить
Тому що треба бити у відповідь, навіть тими же беспілотниками після такої атаки. Їх станції на відміну від аеродромів незахищені, ну самій станції беспілотник нічого не зробить але трансформатор реально спалити. Шкода що балістики немає можна було б і станції серйозно пошкодити.

Без ударів у відповідь, вони будуть дальше це робити, щоб посилити свої позиції на переговорах. Після адекватної відповіді орки б пішли на неформальні домовленості не бити по енергетиці.
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17.11.2024 11:31 Ответить
Жаль що цих фото не побачить те багате американське бидло .
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17.11.2024 11:35 Ответить
Доки не вони на цих фото їм пох...
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17.11.2024 12:10 Ответить
Хто устал ат війни п'ять років тому, тепер по ходу відпочиває як ніколи..
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17.11.2024 11:37 Ответить
Щоб все це повернулося в пику кожному лаптерилому помножене в тисячу разів! 😡
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17.11.2024 11:41 Ответить
Такий собі Наєм відзвітував про захист об'єктів енергетичної інфраструктури, а такий собі найдорожчий диктор прохрипів, що Україна готова до зими.
Збрехали обидва (от дивина, правда ж?). Зате обидва стали "трішечки" заможнішими...

Подивимось, що буде робити Маркарова: чи подзвонить якомусь раднику Трампа з розповіддю про "неескалацію" прутіна? А посол в Німеччині вже поспілкувався з їхнім МЗС і розповів про результати розмови Шольца і йухла?

Хоча... Сьогодні ж неділя - нащо ото людей напружувати, так? А те, що били по енергооб'єктах, загинули люди, що це одна з наймасованіших атак - то таке: потерпить до понеділка, а там і зовсім забудеться....

От чомусь мені здається, що саме так і буде, на жаль.
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17.11.2024 11:42 Ответить
росия страна ФАШИСТОВ !!!(((( с ними надо также поступать хватит уже с ними сюсюкаться !!!!(((( мир обосрался , только Украина мужественно им противостоит и ее НАРОД !!!(((
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17.11.2024 13:00 Ответить
должны быть УДАРЫ в ответ на этот беспредел !!!(((
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17.11.2024 13:02 Ответить
 
 