Удар по Одесщине: пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои со снабжением водой и электроэнергией, два человека погибли, пострадал подросток (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

С утра 17 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область. Целили по объектам критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

В результате атаки в регионе фиксируются перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии. Применяются экстренные отключения света по указанию Укрэнерго. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов.

"Все уполномоченные службы работают над устранением повреждений. На эту минуту специалисты принимают все возможные меры, чтобы тепло и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких часов. Энергетики непрерывно работают над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Кипер также отметил, что в регионе уже развернуто 445 пунктов несокрушимости. Еще 357 при необходимости будут открыты дополнительно.

Позже Кипер сообщил, что в результате российской атаки погибли два человека.

В Одессе не работает весь электротранспорт в городе, а в некоторых районах нет электроснабжения, сообщил мэр Геннадий Труханов.

"В результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены. По предварительной информации, пострадал один подросток", - сообщили в ГСЧС Украины.



















Также читайте: Враг ударил дроном по Херсону: погиб мужчина

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. В Днепропетровской области погибли двое железнодорожников.

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, поврежден дом и линия электропередач, горела лесная подстилка.