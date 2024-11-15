Китай впервые поставил России оружие для войны против Украины: ЕС готовит санкции, - СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что Пекин впервые поставил оружие России для использования в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание FAZ.

По данным трех источников издания, связанных с дипломатическими кругами ЕС, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил министрам иностранных дел о соответствующих разведывательных данных, свидетельствующих о "летальной поддержке", оказанной Пекином Москве.

"Доказательства являются убедительными", - отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС, добавляя, что реакция должна включать все возможные инструменты, в том числе введение санкций против китайских компаний, замораживание активов и запрет на въезд ответственным лицам.

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Один из дипломатов заявил: "Китай должен понимать, что его позиция о нейтралитете выглядит лицемерной. Он не является нейтральным и не способствует миру, а лишь подпитывает зверя".

Решение о санкциях сейчас находится на раннем этапе обсуждения и в значительной степени зависит от реакции Китая на эти обвинения. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

В то же время США также рассматривают возможность санкций, направленных на ограничение экспорта технологий в Китай, если подтвердятся факты его участия в военной поддержке России.

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