Китай впервые поставил России оружие для войны против Украины: ЕС готовит санкции, - СМИ
Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что Пекин впервые поставил оружие России для использования в войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание FAZ.
По данным трех источников издания, связанных с дипломатическими кругами ЕС, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил министрам иностранных дел о соответствующих разведывательных данных, свидетельствующих о "летальной поддержке", оказанной Пекином Москве.
"Доказательства являются убедительными", - отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС, добавляя, что реакция должна включать все возможные инструменты, в том числе введение санкций против китайских компаний, замораживание активов и запрет на въезд ответственным лицам.
Один из дипломатов заявил: "Китай должен понимать, что его позиция о нейтралитете выглядит лицемерной. Он не является нейтральным и не способствует миру, а лишь подпитывает зверя".
Решение о санкциях сейчас находится на раннем этапе обсуждения и в значительной степени зависит от реакции Китая на эти обвинения. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.
В то же время США также рассматривают возможность санкций, направленных на ограничение экспорта технологий в Китай, если подтвердятся факты его участия в военной поддержке России.
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https://www.reuters.com/world/europe/russia-produces-new-kamikaze-drone-with-chinese-engine-say-european-intel-2024-09-13/
це типу ви оце нагуглили ?
китайці не володіють німецьким концерном..
лотус та вольво, так у власності желейок.
Те ж саме можна сказати про так званий "колективний Захід":
Після Хасав'юрту відбулась Друга Чеченська - занепокоєння і торгівля з кремлядями
Після вторгнення до Сакартвело - стурбованість і занепокоєння та торгівля з кремлядями
Після анексії Криму та вторгнення на Донбас - глибокі занепокоєння та стурбованості, декларативні санкції і торгівля з кремлядями.
Усілякі Буші-Меркелі-Орбани вигодували та зміцнили московію та дали змогу повірити в свої сили.
Тепер "маємо те, що маємо" (с)
До речі, Китай вони так само виплекали, а тепер розробляють стратегії його стримування...
ІМХО
якби на його місці був якийсь дурачок.
При такому - гріх не скористатися можливістю
на справді, я був в ****, коли узнав, що деспот демократів обама!
оце, вже кончене дно лєвацтва!
то, купуйте тури на пароход, на чотири рокі в пізду!
А при підкацапних трампістах - почав , щойно вони виграли вибори
Навіть не дочекався доки чубчик в БД в'їде
Хоча ти ж тупий , а тупі вони на то і тупі , щоб нічого не знати
Від демократів зараз нічого не залежить , бо вони програли вибори вам , лохам, з "просто перестать стрелять " 2.0
Ти б одразу сказав, що на роботі, я б на тебе навіть часу не витрачав.
І не пояснював , що як система працює і що де-факто при владі вже мага-чорти.
пс сибіго-жиробас, ми ж не встановимо бодай якихось взаємин із тайванем? ми ж не хочемо злити магучєго таварісча сі?
ппс бездарні ****** зелені підараси...
тайваньці поставили Україні половину ППО - а вони теж етнічні китайці (хоч самі корінні островитяни, яких небагато, мають трохи інше походження)
####раси - це китайські комуняки, а не всі китайці поспіль, бо тайваньці нам друзі !
ця допомога була надана потайки від усіх
тайванці передали частину своїх напевно давно списаних допотопних хоків, за що їм честь і хвала.
Чи ти думаєш ті старі комплекси це єдині засоби ппо китайської республіки ?
вдячність - це не про тебе
MIM-23 Hawk це ппо від якого майже всі відмовились по причині затарілості.
Китайська Республіка передала-передасть СПИСАНІ комплекси.
я тебе не тримаю
тільки не забудь посмоктати цигарку, або сигару якщо маєш - вона товще
а старий мотлох яким хіба шахеди збивати. Хоча і вони конче потрібно нам.
а Тайваню подяка, бо де Україна а де Тайвань - вони нам нічого не зобов'язані
стосовно того, що половина не половина - чого ти до мене достібався ? ну не половина, ну і що, ображатись на них тепер ?
а тайванці звісно красені, віддали списані хоча могли у себе(як американці які списали їх ще у 2002, але то таке) тримати на всяк випадок, але ні вирішили що все таки краще купити нові системи ппо, ті ж насамс.
Дякувати їм потрібно за це, і тут без іронії.
Тому у них, уже відкрились очі на підтримку Китая раші у війні.
Нікому вірити не можна , особливо політикам тих країн ,
які знаходяться в дружніх стосунках із кремлівським диктатором і
воєнним злочинцем !!🙁
На сегодня Украина разорвала отношения с русскими, Северной Кореей, Сирией, Мали и Нигером. Не понимал и не понимаю, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Ираном, который даёт против нас и беспилотники, и снаряды. Ещё готов понять по Беларуси, потому что диктатор Лукашенко ведёт двойную игру и нам на данном этапе объяснять ему, что в конце мы его повесим - немного не ко времени, пусть потихоньку саботирует войну, как может, в надежде, что потом вовремя предаст путина. Но Иран - не понимаю. Уж с ними то нам точно детей не крестить. Также считаю, что надо продумать, но потихоньку вводить санкции против Китая. Да, для них украинский рынок - мизер. Но у них сейчас серьёзный кризис перепроизводства и даже мизерные закрытия рынков для них болезненны. Да, мы оттуда тоже много чего везём. Но беспилотники китайцы уже прикрыли поставки, товары двойного назначения тоже. Так что взаимная выгода во время войны потихоньку сходит на нет. Значит пора их начинать щемить - они нам точно не друзья.