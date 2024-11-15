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Новости Война
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Китай впервые поставил России оружие для войны против Украины: ЕС готовит санкции, - СМИ

Китай уперше поставив Росії зброю для війни проти України

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что Пекин впервые поставил оружие России для использования в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание FAZ.

По данным трех источников издания, связанных с дипломатическими кругами ЕС, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил министрам иностранных дел о соответствующих разведывательных данных, свидетельствующих о "летальной поддержке", оказанной Пекином Москве.

"Доказательства являются убедительными", - отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС, добавляя, что реакция должна включать все возможные инструменты, в том числе введение санкций против китайских компаний, замораживание активов и запрет на въезд ответственным лицам.

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Один из дипломатов заявил: "Китай должен понимать, что его позиция о нейтралитете выглядит лицемерной. Он не является нейтральным и не способствует миру, а лишь подпитывает зверя".

Решение о санкциях сейчас находится на раннем этапе обсуждения и в значительной степени зависит от реакции Китая на эти обвинения. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

В то же время США также рассматривают возможность санкций, направленных на ограничение экспорта технологий в Китай, если подтвердятся факты его участия в военной поддержке России.

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Китай (2906) оружие (10195) россия (95308) Боррель (784)


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Топ комментарии
+24
Про "детей в Газе" чуваче, ти задвинув потужно. Тобто, коли 07.03.23 бармалеї різали людей без розбіру ти не парився, але зараз ти у всьому бачиш "єврейське лобі"....
Терористів потрібно знищувати будь-яких!
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15.11.2024 20:38
+19
Ох , одразу видно зміни на краще з приходом Трампа, вірно, мага-говноїди
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15.11.2024 20:20
+19
Важко навіть уявити, що було б
якби на його місці був якийсь дурачок.

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15.11.2024 20:34
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Це не та гарпія

https://www.reuters.com/world/europe/russia-produces-new-kamikaze-drone-with-chinese-engine-say-european-intel-2024-09-13/
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15.11.2024 21:02 Ответить
Або Китай відбрешеться, або санкції будуть "попереджувальні". Европа без Китаю нікуди. До речі, всі знають що Мерседес, Вольво і британський Лотус належить китайському концерну Geely?
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15.11.2024 21:12 Ответить
Що там Європа, десь приблизно років 12 тому зустрічав новину, що Китай скупив третину американських підприємств після кризи 2008-9 років, не знаю чи сильно щось за цей час змінилось, але новина вражає.
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15.11.2024 22:14 Ответить
Навіщо вводити людей у оману, китайці володіють тільки 6.7% акцій мерса
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15.11.2024 22:18 Ответить
Китайський автовиробник BYD Co. повністю взяв під контроль спільне підприємство, яке раніше мав у Китаї з групою Mercedes-Benz AG
це типу ви оце нагуглили ?
китайці не володіють німецьким концерном..
лотус та вольво, так у власності желейок.
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15.11.2024 22:45 Ответить
та вони, китайці, скоро пробють німецький автопром, спочатку турнуть з Китаю, а потім почнуть завалювати Європу своїми дешевими але вже якісними авто.
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15.11.2024 22:54 Ответить
"Китай повинен розуміти, що його позиція про нейтралітет виглядає лицемірною. Він не є нейтральним і не сприяє миру, а лише підживлює звіра" (с)

Те ж саме можна сказати про так званий "колективний Захід":
Після Хасав'юрту відбулась Друга Чеченська - занепокоєння і торгівля з кремлядями
Після вторгнення до Сакартвело - стурбованість і занепокоєння та торгівля з кремлядями
Після анексії Криму та вторгнення на Донбас - глибокі занепокоєння та стурбованості, декларативні санкції і торгівля з кремлядями.

Усілякі Буші-Меркелі-Орбани вигодували та зміцнили московію та дали змогу повірити в свої сили.
Тепер "маємо те, що маємо" (с)

До речі, Китай вони так само виплекали, а тепер розробляють стратегії його стримування...
ІМХО
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15.11.2024 20:32 Ответить
Україна воює з усією віссю зла, а наші західні партнери спостерігають!
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15.11.2024 20:34 Ответить
Важко навіть уявити, що було б
якби на його місці був якийсь дурачок.

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15.11.2024 20:34 Ответить
Ну так він йому обіцяв при Байдені, а не при клоуні Трампі
При такому - гріх не скористатися можливістю
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15.11.2024 20:44 Ответить
а ти впевнене, що Трамп клоун, клоун тільки один, це шмаркленський, а Китай сцить Трампа і х...ло сцить, тому КИтай і постачає зброю, щоб підсилити позиції кацапів на переговорах, кацапи хочуть вийти на кордони областей окупованих.
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18.11.2024 16:36 Ответить
Китайська обіцянка не давати зброю РФ, така ж як обіцянка цигана не красти коней

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15.11.2024 22:39 Ответить
Старезна карикатура часто-густо перетворюється на дивно-актуальну:

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15.11.2024 20:36 Ответить
ніхто не каже. про ****** імпотенцію демократів!
на справді, я був в ****, коли узнав, що деспот демократів обама!
оце, вже кончене дно лєвацтва!
то, купуйте тури на пароход, на чотири рокі в пізду!
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15.11.2024 20:36 Ответить
От тільки при демократах Китай зброю рашці не постачав
А при підкацапних трампістах - почав , щойно вони виграли вибори
Навіть не дочекався доки чубчик в БД в'їде
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15.11.2024 20:45 Ответить
ну, що ти мелеш?
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15.11.2024 20:50 Ответить
Дислексія? Не здатен зрозуміти , що написано. Бідося
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18.11.2024 18:51 Ответить
тьома,у тебе булемія від буліскерії, зараз при владі в США демократи, прикінь.
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18.11.2024 16:37 Ответить
Мага-чорте, якщо ти не знаєш , то де-факто вже республіканці
Хоча ти ж тупий , а тупі вони на то і тупі , щоб нічого не знати
Від демократів зараз нічого не залежить , бо вони програли вибори вам , лохам, з "просто перестать стрелять " 2.0
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18.11.2024 18:50 Ответить
булеміне, те, що вони програли, це всі знають, але при владі поки вони, але ти ж д....б х..ловський, методичку вже почав курити, недочекавшись, коли вони замінять теперішніх.
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18.11.2024 22:11 Ответить
Боте, та в тебе VPN одпав
Ти б одразу сказав, що на роботі, я б на тебе навіть часу не витрачав.
І не пояснював , що як система працює і що де-факто при владі вже мага-чорти.
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18.11.2024 22:17 Ответить
лікуйся, дурню, що ти можеш пояснити, як ти нічого в тому не розумієш.
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19.11.2024 12:27 Ответить
Аби не допомога жовтопиких кацапи вже б давно репарації Україні платили.
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15.11.2024 20:39 Ответить
Китаи вже не криється - ЄС щось запідозрив
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15.11.2024 20:49 Ответить
От вам і перші наслідки перемоги трампакса.
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15.11.2024 20:50 Ответить
ти знову за своє,
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18.11.2024 16:55 Ответить
А шо такоє? Сі вирішив, що вже можна і розслабитися, бо Байден таки його стримував, а тепер шож ужо, хромая уточка. А пуйло вже об трампіка лапті витер, а там в черзі багато хто стоїть.
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18.11.2024 17:26 Ответить
хрюцкая, твої вологі фантазї залиш для себе, а тепер
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18.11.2024 22:13 Ответить
Європа сама створила той Китай який зараз дуже нахабно себе поводить. В погоні за надприбутками передала свої технології китайським комунякам. Зате тепер у них Рейн і Сена чисті.
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15.11.2024 20:55 Ответить
Якщо це правда, то в мене два питання: 1.Як про це першими дізнались в ЄС? 2.Якого хріна Штати ніхріна не роблять?
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15.11.2024 20:59 Ответить
Нема притомних
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15.11.2024 21:01 Ответить
Узькожопі пітараси.
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15.11.2024 21:03 Ответить
Китай наш ворог це має визнати українська влада ,немає ніякого мирного китайського плану ,саме ця країна могла припинити цю війну ,адже на нього припадає понад 40% російського екпорту ,в кацапів просто не було б коштів вести цю ганебну імперську війну ,також китай утримує два маргіональні режими кндр і іран це і є вісь зла ,дарма в 90-х та нульових роках Захід вкладав кошти і нові технології зробивши такого тоталітарного дракона.
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15.11.2024 21:06 Ответить
таварісч хламідія катаєтся в екстазє... таварісч єлдак даволєн нєсказанно...

пс сибіго-жиробас, ми ж не встановимо бодай якихось взаємин із тайванем? ми ж не хочемо злити магучєго таварісча сі?
ппс бездарні ****** зелені підараси...
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15.11.2024 21:15 Ответить
китай стає більше схожий на брехливого переростка з банди живодерів, а не на світового лідера
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15.11.2024 21:15 Ответить
Попахивает вбросом честно говоря. Европа понимает что первое что будет делать Трамп вступив на пост - давить своего экономического и геополитического конкурента номер 1 Китай. И евро элиты понимая это просто решили сыграть на опережение чтобы угодить новому хозяину
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15.11.2024 21:16 Ответить
Уперше -довбані клоуни це лише розвід для 73% лохторату -чого боїтеся сказати відкрито-постійно поставляє зброю та інші необхідні ********** з часу початку війни в Україні.
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15.11.2024 21:28 Ответить
ну от, все ще тільки починається і буде виключно на нашій території
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15.11.2024 21:35 Ответить
Курськ Україна!
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15.11.2024 23:06 Ответить
зато українці жеруть все китайське аж захлинаються - приречені
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15.11.2024 21:35 Ответить
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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16.11.2024 07:43 Ответить
панове, вибирайте слова !

тайваньці поставили Україні половину ППО - а вони теж етнічні китайці (хоч самі корінні островитяни, яких небагато, мають трохи інше походження)

####раси - це китайські комуняки, а не всі китайці поспіль, бо тайваньці нам друзі !
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15.11.2024 22:39 Ответить
Тайвань не надавав нам військової допомоги.
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15.11.2024 23:04 Ответить
про це писали англомовні ЗМІ
ця допомога була надана потайки від усіх
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15.11.2024 23:05 Ответить
що ти верзеш яка половина ппо ?
тайванці передали частину своїх напевно давно списаних допотопних хоків, за що їм честь і хвала.
Чи ти думаєш ті старі комплекси це єдині засоби ппо китайської республіки ?
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16.11.2024 00:00 Ответить
смокчи цигарку, Богдане, бо ти зовсім не зрозумів про що йдеться

вдячність - це не про тебе
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16.11.2024 00:06 Ответить
ну так просвіти мене дурнику
MIM-23 Hawk це ппо від якого майже всі відмовились по причині затарілості.
Китайська Республіка передала-передасть СПИСАНІ комплекси.
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16.11.2024 00:22 Ответить
ну так піди тай відмовся від них, разом з усіма !

я тебе не тримаю

тільки не забудь посмоктати цигарку, або сигару якщо маєш - вона товще
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16.11.2024 00:39 Ответить
тобто таки не половину ппо передали китайці з острова...
а старий мотлох яким хіба шахеди збивати. Хоча і вони конче потрібно нам.
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16.11.2024 13:36 Ответить
ну і добре, будемо шахеди збивати !

а Тайваню подяка, бо де Україна а де Тайвань - вони нам нічого не зобов'язані

стосовно того, що половина не половина - чого ти до мене достібався ? ну не половина, ну і що, ображатись на них тепер ?
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16.11.2024 16:58 Ответить
Ну не потрібно було писати що поставили половину ппо, і ще в такому тоні наче тут сидять тумани які новини на даному сайті не читають і не знають що Тайвань поставив чи поставить хоки.
а тайванці звісно красені, віддали списані хоча могли у себе(як американці які списали їх ще у 2002, але то таке) тримати на всяк випадок, але ні вирішили що все таки краще купити нові системи ппо, ті ж насамс.
Дякувати їм потрібно за це, і тут без іронії.
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16.11.2024 17:09 Ответить
Китайцям треба вирішити для себе чи бути економічно розвинутою ******** країною чи за холявний рис нищити слабші держави і бути загрозою для світу.
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15.11.2024 23:00 Ответить
Проте що Китай виробляє дрони-камікадзе для кацапів відомо вже доволі давно. Чому тільки зараз в ЄС заговорили про санкції проти жовтопиких? Відповідь очевидна. Через перемогу Трампа на виборах. Європейські лідери вирішили в такий спосіб трохи задобрити нового президента США. Дуже цікаво, які відмазки будуть вигадувати Орбан та Фіцо, щоб цих санкцій не було, бо ж вони позиціонують себе як друзі Трампа
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15.11.2024 23:11 Ответить
Вітер в ЄС дує завжди туди куди і в США, Байден мав дружні стосунки з Китаєм тому і уникали санкцій. Трамп принаймі перед виборами заявляв щоб буде вводити мита щодо китайської продукції витісняючи її з його ринку в тому числі і так звану упаковку в ЄС китайщини під видом made in Germany.

Тому у них, уже відкрились очі на підтримку Китая раші у війні.
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15.11.2024 23:43 Ответить
Вони їм зброю яка вбиватиме людей. А ми їм санкції. ПотужнО
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15.11.2024 23:40 Ответить
Китайози такі ж брехливі і цинічні , як і кацапи 😡
Нікому вірити не можна , особливо політикам тих країн ,
які знаходяться в дружніх стосунках із кремлівським диктатором і
воєнним злочинцем !!🙁
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16.11.2024 00:07 Ответить
про яку зброю йде мова?
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16.11.2024 00:11 Ответить
Многие русские (и их симпатики) говорят, мол, а вам, украинцам пол-мира оружие поставляет и ничего, почему же нам нельзя - санкций Совбеза ООН же нет. Не согласен с этим. Украина - жертва агрессии, поэтому поставки ей оружия, с точки зрения международного права - помощь в праве на самооборону. А российская сторона - агрессор, поэтому поставки оружия ей - соучастие в агрессии, поэтому за это надо отвечать.

На сегодня Украина разорвала отношения с русскими, Северной Кореей, Сирией, Мали и Нигером. Не понимал и не понимаю, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Ираном, который даёт против нас и беспилотники, и снаряды. Ещё готов понять по Беларуси, потому что диктатор Лукашенко ведёт двойную игру и нам на данном этапе объяснять ему, что в конце мы его повесим - немного не ко времени, пусть потихоньку саботирует войну, как может, в надежде, что потом вовремя предаст путина. Но Иран - не понимаю. Уж с ними то нам точно детей не крестить. Также считаю, что надо продумать, но потихоньку вводить санкции против Китая. Да, для них украинский рынок - мизер. Но у них сейчас серьёзный кризис перепроизводства и даже мизерные закрытия рынков для них болезненны. Да, мы оттуда тоже много чего везём. Но беспилотники китайцы уже прикрыли поставки, товары двойного назначения тоже. Так что взаимная выгода во время войны потихоньку сходит на нет. Значит пора их начинать щемить - они нам точно не друзья.
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16.11.2024 02:16 Ответить
А от якого біса у Києві досі відкрита амбасада Китаю? Ці китайські шпигунські пики розгулюють по місту куди захочуть
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16.11.2024 06:08 Ответить
Китай відкрито вступив у переділ світу, вже не ховається за КНДР та паРашею. Захід, як і раніше, дуже стурбований. Україна одна війну з цілою віссю зла не потягне, особливо під керівництвом зеленої шобли. А в США - Трамп.
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16.11.2024 11:44 Ответить
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