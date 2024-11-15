Оккупанты атаковали Никопольщину БпЛА, "Градами" и тяжелой артиллерии: Повреждена инфраструктура и коммунальное предприятие
В течение дня 15 ноября российские войска совершили более полутора десятков атак на Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне наносили удары БпЛА, обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии. Оккупанты попали по Никополю, Мировской, Покровской, Марганецкой, Червоногригорьевской громадах.
В результате атак повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие и хозяйственная постройка.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
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