Окупанти атакували Нікопольщину БпЛА, "Градами" та з важкої артилерії: Пошкоджено інфраструктуру й комунальне підприємство

Упродовж дня 15 листопада російські війська здійснили понад півтора десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни завдавали ударів БпЛА, обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії. Окупанти поцілили по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.



Унаслідок атак пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство і господарська споруда.



Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає.

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