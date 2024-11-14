Росіяни 6 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією, постраждала 1 людина, - ОВА
14 листопала війська РФ атакували Нікопольський та Криворізький район Дніпропетровщини.
Про це повідомив очільник Дніпроперовської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"6 разів протягом дня агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Застосував і РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Мирівська та Марганецька громади", - зазначив Лисак.
За його інформацією, внаслідок обстрілу gостраждала 51-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, лінія електропередач.
Також окупанти атакували безпілотником по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Понівечена інфраструктура. На щастя, люди вціліли.
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