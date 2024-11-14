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Росіяни 6 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією, постраждала 1 людина, - ОВА

Обстріли Нікопольщини 14 листопада

14 листопала війська РФ атакували Нікопольський та Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпроперовської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"6 разів протягом дня агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Застосував і РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Мирівська та Марганецька громади", - зазначив Лисак.

За його інформацією, внаслідок обстрілу gостраждала 51-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. 

Також читайте: Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей (оновлено)

Пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, лінія електропередач.

Також окупанти атакували безпілотником по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Понівечена інфраструктура. На щастя, люди вціліли.

Читайте: Окупанти з артилерії та БпЛА атакували Нікопольський і Криворізький райони: Пошкоджено будинки, адмінбудівлю, магазин та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28339) Нікополь (1181) Дніпропетровська область (3700)


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