Росіяни 6 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією, постраждала 1 людина, - ОВА

14 листопала війська РФ атакували Нікопольський та Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпроперовської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"6 разів протягом дня агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Застосував і РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Мирівська та Марганецька громади", - зазначив Лисак.

За його інформацією, внаслідок обстрілу gостраждала 51-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

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Пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, лінія електропередач.

Також окупанти атакували безпілотником по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Понівечена інфраструктура. На щастя, люди вціліли.

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