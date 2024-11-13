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Окупанти з артилерії та БпЛА атакували Нікопольський і Криворізький райони: Пошкоджено будинки, адмінбудівлю, магазин та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 13 листопада російські війська біли з артилерії та безпілотниками по Нікопольському і Криворізькому районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня росіяни атакували Нікопольщину загалом зо півтора десятка разів. Під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені 14 приватних будинків та 12 господарських споруд. Понівечені адмінбудівля, магазин та авто. Зачепило лінії електропередач.

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Обстріли Дніпропетровщини 13 листопада
Обстріли Дніпропетровщини 13 листопада

Крім того, у Криворізькому районі під вогнем ворожої артилерії перебувала Зеленодольська громада.

Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає.

Також дивіться: Війська РФ протягом дня били по Нікопольщині "Градом", БпЛА та з важкої артилерії: Пошкоджено будинки, підприємство газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Нині в області трива повітряна тривога.

Обстріли Дніпропетровщини 13 листопада
Обстріли Дніпропетровщини 13 листопада
Обстріли Дніпропетровщини 13 листопада
Обстріли Дніпропетровщини 13 листопада
Обстріли Дніпропетровщини 13 листопада

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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