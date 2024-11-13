2 людини загинули і 7 поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Протягом дня 13 листопада російські військові били по населених пунктах Донецької області, зокрема під ворожими обстрілами перебували село Шевченко, Новотроїцьке, Костянтинівка та Краматорськ, є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, у селі Шевченко Комарської громади росіяни вбили 32-річну жінку і поранили 36-річну, пошкодили адмінбудівлю та автомобіль.



У Новотроїцькому Покровської громади загинув 63-річний чоловік, поранено ще 2 людини.

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У Костянтинівці 4 людини зазнали поранень різного ступеня, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю, підприємство, 3 лінії електропередач і газогін.



Крім того, у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю.

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"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.

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