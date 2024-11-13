УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12087 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
405 0

2 людини загинули і 7 поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Протягом дня 13 листопада російські військові били по населених пунктах Донецької області, зокрема під ворожими обстрілами перебували село Шевченко, Новотроїцьке, Костянтинівка та Краматорськ, є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, у селі Шевченко Комарської громади росіяни вбили 32-річну жінку і поранили 36-річну, пошкодили адмінбудівлю та автомобіль.

У Новотроїцькому Покровської громади загинув 63-річний чоловік, поранено ще 2 людини.

Також читайте: Евакуацію з Курахового планують завчасно та проводять "дуже швидко", - поліція

Обстріли Донеччини 13 листопада

У Костянтинівці 4 людини зазнали поранень різного ступеня, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю, підприємство, 3 лінії електропередач і газогін.

Крім того, у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сапери вилучили небезпечний фрагмент "Смерча", що впав на приватне подвір’я на Донеччині. ФОТОрепортаж

Обстріли Донеччини 13 листопада
Обстріли Донеччини 13 листопада

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Курахівської громади всіх дітей евакуювали, у Покровській залишається 246 дітей, - Філашкін

Обстріли Донеччини 13 листопада

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 