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Сапери вилучили небезпечний фрагмент "Смерча", що впав на приватне подвір’я на Донеччині. ФОТОрепортаж

У Краматорському районі Донецької області на приватне подвір’я впав фрагмент від РСЗВ "Смерч".

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Лиман Краматорського району сапери ДСНС вилучили фрагмент від реактивної системи залпового вогню "Смерч", який впав на приватне подвір’я та застряг глибоко в землі", - йдеться в повідомленні.

Сапери вилучили фрагмент "Смерча" з подвір'я на Донеччині

Зазначається, що фахівці безпечно вилучили небезпечний фрагмент та знищили його у визначеному місці.

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"Шановні громадяни! Нагадуємо: не чіпайте підозрілі предмети й тим паче не намагайтеся їх знешкодити самостійно. Це вкрай небезпечно та під силу лише фахівцям", - нагадали в ДСНС.

Сапери вилучили фрагмент "Смерча" з подвір'я на Донеччині
Сапери вилучили фрагмент "Смерча" з подвір’я на Донеччині

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Донецька область (8453) ДСНС (5105) сапер (194)


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І що там небезпечного? Пуста труба. В мене вдома такий валяється. У квітні 22го в сусідньому селі вилучив на згадку. Там їх з півсотні стирчало.
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13.11.2024 14:16 Відповісти
А якщо не розірвався?
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13.11.2024 15:14 Відповісти
Не разорваться может осколочно-фугасный снаряд 9М55Ф, но он с отделяемой головной частью, то есть - БЧ и ракета падают не в одно и то же место. Если снаряд был один и он ОФ, при этом где-то поблизости был взрыв, то труба однозначно не представляет опасности, во всяком случае после того как она приземлилась. Если труба из земли торчит, но ни где ничего не взрывалось, а снаряд 9М55Ф, то должно было совпасть и не отделение БЧ, и несрабатывание взрывателя. Не исключено, но наверное все-таки маловероятно.
Есть 9М55С с термобарическим зарядом. То же, что и с предыдущим снарядом.
Остальные несколько разновидностей - кассетные. Если кассета не отделилась и не раскрылась, то суббоеприпасы не встанут на боевой взвод. Это не то чтобы совсем безопасно, но не настолько как два предыдущих.
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13.11.2024 16:43 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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13.11.2024 15:58 Відповісти
 
 