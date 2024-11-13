Сапери вилучили небезпечний фрагмент "Смерча", що впав на приватне подвір’я на Донеччині. ФОТОрепортаж
У Краматорському районі Донецької області на приватне подвір’я впав фрагмент від РСЗВ "Смерч".
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"У місті Лиман Краматорського району сапери ДСНС вилучили фрагмент від реактивної системи залпового вогню "Смерч", який впав на приватне подвір’я та застряг глибоко в землі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фахівці безпечно вилучили небезпечний фрагмент та знищили його у визначеному місці.
"Шановні громадяни! Нагадуємо: не чіпайте підозрілі предмети й тим паче не намагайтеся їх знешкодити самостійно. Це вкрай небезпечно та під силу лише фахівцям", - нагадали в ДСНС.
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Есть 9М55С с термобарическим зарядом. То же, что и с предыдущим снарядом.
Остальные несколько разновидностей - кассетные. Если кассета не отделилась и не раскрылась, то суббоеприпасы не встанут на боевой взвод. Это не то чтобы совсем безопасно, но не настолько как два предыдущих.