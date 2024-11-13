Сапери вилучили небезпечний фрагмент "Смерча", що впав на приватне подвір’я на Донеччині. ФОТОрепортаж

У Краматорському районі Донецької області на приватне подвір’я впав фрагмент від РСЗВ "Смерч".

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Лиман Краматорського району сапери ДСНС вилучили фрагмент від реактивної системи залпового вогню "Смерч", який впав на приватне подвір’я та застряг глибоко в землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці безпечно вилучили небезпечний фрагмент та знищили його у визначеному місці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Піротехніки вилучили залишки ракети, якою РФ атакувала Одещину, - ДСНС. ФОТОрепортаж

"Шановні громадяни! Нагадуємо: не чіпайте підозрілі предмети й тим паче не намагайтеся їх знешкодити самостійно. Це вкрай небезпечно та під силу лише фахівцям", - нагадали в ДСНС.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухотехніки знешкодили небезпечний ворожий авіаснаряд на Сумщині. ФОТО