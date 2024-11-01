Піротехніки вилучили залишки ракети, якою РФ атакувала Одещину, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою Росія атакувала Одеську область.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, частину носія касетних елементів виявили на даху однієї з одеських будівель, а неподалік на землі - самі касетні елементи.
Піротехніки транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.
