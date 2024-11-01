УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6875 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 578 1

Піротехніки вилучили залишки ракети, якою РФ атакувала Одещину, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою Росія атакувала Одеську область.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, частину носія касетних елементів виявили на даху однієї з одеських будівель, а неподалік на землі - самі касетні елементи.

Піротехніки транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.

Залишки ракети на Одещині

Також дивіться: Вибухотехніки знешкодили частину ворожої ракети з касетними суббоєприпасами на Чернігівщині. ФОТО

Залишки ракети на Одещині
Залишки ракети на Одещині
Залишки ракети на Одещині

Дивіться: Сапери ДСНС вилучили бойову частину ворожого БПЛА "Герань-2" на Київщині. ФОТО

Залишки ракети на Одещині
Залишки ракети на Одещині

Автор: 

Одеська область (3503) ДСНС (5295) сапер (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого такі подробиці, кідарам звіт на удосконалення зброї?
показати весь коментар
01.11.2024 20:09 Відповісти
 
 