Сапери ДСНС вилучили бойову частину ворожого БПЛА "Герань-2" на Київщині. ФОТО

Сапери ДСНС вилучили бойову частину ворожого БПЛА "Герань-2" у Бориспільському районі Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

"Сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Бориспільському районі. На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ворожого БПЛА "Герань-2"", - ідеться в повідомленні.

На щастя, жодна людина не постраждала.

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"Шановні громадяни! Пам'ятайте та дотримуйтесь основних трьох правил: "Не підходь. Не чіпай. Телефонуй "101"!". Ми всі відповідальні за свою власну безпеку та безпеку інших. Дотримуючись цих правил, ми зможемо зменшити ризики та зберегти життя. Бережіть себе та будьте уважними", - закликали в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 141 засіб повітряної розвідки та нападу противника.