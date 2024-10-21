За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 141 ворожий БпЛА. ІНФОГРАФІКА
ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 141 засіб повітряної розвідки та нападу противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командувача Сухопутних військ ЗСУ.
Силами ППО Сухопутних військ знищено:
- БпЛА Shahed-131/136 — 111 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;
- БпЛА Zala — 10 од.;
- БпЛА Supercam — 3 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 5 од.;
- БпЛА "Мерлін" — 2 од.;
- БпЛА "Молнія" — 3 од.
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