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Новости Война
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За неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила 141 вражеский БПЛА. ИНФОГРАФИКА

мерлін

ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 141 средство воздушной разведки и нападения противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командующего Сухопутных войск ВСУ.

Силами ПВО Сухопутных войск уничтожено:

  • БПЛА Shahed-131/136 - 111 единиц;
  • БПЛА "Орлан" 10/30 - 7 единиц;
  • БПЛА Zala - 10 единиц;
  • БПЛА Supercam - 3 единицы;
  • БПЛА "Ланцет" - 5 единиц;
  • БПЛА "Мерлин" - 2 единицы;
  • БПЛА "Молния" - 3 единицы.

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знищені ППО Сухопутних військ безпілотники

Автор: 

беспилотник (3765) ПВО (2835)


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