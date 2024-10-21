За неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила 141 вражеский БПЛА. ИНФОГРАФИКА
ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 141 средство воздушной разведки и нападения противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командующего Сухопутных войск ВСУ.
Силами ПВО Сухопутных войск уничтожено:
- БПЛА Shahed-131/136 - 111 единиц;
- БПЛА "Орлан" 10/30 - 7 единиц;
- БПЛА Zala - 10 единиц;
- БПЛА Supercam - 3 единицы;
- БПЛА "Ланцет" - 5 единиц;
- БПЛА "Мерлин" - 2 единицы;
- БПЛА "Молния" - 3 единицы.
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