Уничтожены 59 из 116 "Шахедов", еще 45 - локационно потеряны, ракеты сбить не удалось, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 21 октября 2024 года (с 20.00 20 октября) противник атакует Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Зафиксированные воздушные цели
По состоянию на 09.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:
- 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
- 1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
- 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
- 116 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ).
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько целей сбито?
В Воздушных силах сообщили, что на данный момент есть подтверждение о сбивании 59 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.
Кроме того, 45 российских беспилотников - локально потеряны. До 10 вражеских БпЛА - в воздушном пространстве Украины.
Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Боевая работа продолжается! Информация обновляется, добавили в командовании ВС.
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