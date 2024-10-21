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Новости Война
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Уничтожены 59 из 116 "Шахедов", еще 45 - локационно потеряны, ракеты сбить не удалось, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

21 жовтня збито 59 шахедів

В ночь на 21 октября 2024 года (с 20.00 20 октября) противник атакует Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Зафиксированные воздушные цели

По состоянию на 09.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

  • 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
  • 116 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Сколько целей сбито?

В Воздушных силах сообщили, что на данный момент есть подтверждение о сбивании 59 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Кроме того, 45 российских беспилотников - локально потеряны. До 10 вражеских БпЛА - в воздушном пространстве Украины.

Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Боевая работа продолжается! Информация обновляется, добавили в командовании ВС.

Также читайте: Ночная атака на Киев: обломки БпЛА упали в трех районах, есть пострадавший

ППО 21 жовтня

Автор: 

ПВО (2835) Воздушные силы (2419) Шахед (1163)


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Скаженіють,свинособаки ...
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21.10.2024 10:21 Ответить
Большинство локацийно втраченних и часть сбитых - это не шахеды, а дроны-обманки, недорогие и без боеголовки.
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21.10.2024 10:21 Ответить
Літають поки не закінчиться пальне. А потім локаційно втрачені.
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21.10.2024 10:40 Ответить
Багато РЕБи уводять в поле і там вони втрачаються. Потім через час знаходять по полях і лісах уламки.
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21.10.2024 10:47 Ответить
 
 