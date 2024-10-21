Знищено 59 із 116 "Шахедів", ще 45 - локаційно втрачено, ракети збити не вдалося, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 21 жовтня 2024 року (із 20.00 20 жовтня) противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Зафіксовані повітряні цілі
Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:
- 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
- 1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- 1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- 116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Скільки цілей збито?
У Повітряних силах повідомили, що на цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.
Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БпЛА – в повітряному просторі України.
Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Бойова робота триває! Інформація оновлюється, додали у командуванні ПС.
Будь ласка, зачекайте...
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