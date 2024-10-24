Саперы ГСЧС изъяли боевую часть вражеского БПЛА "Герань-2" в Киевской области. ФОТО

Саперы ГСЧС изъяли боевую часть вражеского БПЛА "Герань-2" в Бориспольском районе Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

"Сегодня пиротехнический расчет работал над ликвидацией последствий ракетного обстрела в Бориспольском районе. На месте происшествия саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть вражеского БПЛА "Герань-2"", - говорится в сообщении.

К счастью, ни один человек не пострадал.

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"Уважаемые граждане! Помните и соблюдайте основные три правила: "Не подходи. Не трогай. Звони "101"!". Мы все ответственны за свою собственную безопасность и безопасность других. Соблюдая эти правила, мы сможем уменьшить риски и сохранить жизнь. Берегите себя и будьте внимательными", - призвали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 141 средство воздушной разведки и нападения противника.