Спасатели обезвредили боевую часть "Кинжала", которым в сентябре РФ атаковала Львов. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Львовщине обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал", которой РФ атаковала Львов в сентябре 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ее обнаружили почти через два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора.



Чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одессы ракетой "Искандер-М": повреждено сухогрузное судно (обновлено)

Ракетный удар по Львову 4 сентября

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков по состоянию на 4 сентября, 11 человек находились в критическом состоянии.

В результате удара по Львову погибла семья Базилевичей - мать и трое ее дочерей. Живым остался только муж.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночной пуск четырех баллистических ракет ATACMS по позициям российских оккупантов. ВИДЕО







