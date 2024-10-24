РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7078 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 556 4

Спасатели обезвредили боевую часть "Кинжала", которым в сентябре РФ атаковала Львов. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Львовщине обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал", которой РФ атаковала Львов в сентябре 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ее обнаружили почти через два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора.

Чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одессы ракетой "Искандер-М": повреждено сухогрузное судно (обновлено)

Ракетный удар по Львову 4 сентября

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков по состоянию на 4 сентября, 11 человек находились в критическом состоянии.

В результате удара по Львову погибла семья Базилевичей - мать и трое ее дочерей. Живым остался только муж.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночной пуск четырех баллистических ракет ATACMS по позициям российских оккупантов. ВИДЕО

На Львівщині знешкодили бойову частину ракети "Кинджал"
На Львівщині знешкодили бойову частину ракети "Кинджал"
На Львівщині знешкодили бойову частину ракети "Кинджал"
На Львівщині знешкодили бойову частину ракети "Кинджал"

Автор: 

Львов (4599) ГСЧС (5022) баллистические ракеты (413) Львовская область (2935)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
виходить, ракета не вибухнула...
показать весь комментарий
24.10.2024 15:40 Ответить
брак
показать весь комментарий
24.10.2024 15:51 Ответить
Ця не долетіла навіть, не то що не вибухла. На наше нещастя інші долетіли і вибухли. Путлєр цілився у залізничний вокзал, але кацапські кінжали +- 5 км бють...
показать весь комментарий
24.10.2024 16:33 Ответить
не пройшло і пів року...

уже і те є добре, що взагалі знайшли, навіть якщо й не шукали

ппо курвамать
показать весь комментарий
24.10.2024 18:42 Ответить
 
 