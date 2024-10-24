Рятувальники знешкодили бойову частину "Кинджала", яким у вересні РФ атакувала Львів. ФОТОрепортаж

На Львівщині знешкодили бойову частину ракети "Кинджал", якою РФ атакувала Львів у вересні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Її виявили майже через два місяці після чергового масованого обстрілу України з боку країни-агресоки.



Надзвичайники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів", - йдеться в повідомленні.

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Ракетний удар по Львову 4 вересня

Як повідомлялося, вночі 4 вересня 2024 року росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.

Внаслідок удару по Львову загинула родина Базилевичів - мати та троє її доньок. Живим залишився лише чоловік.

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