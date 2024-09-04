Через удар РФ по Львову загинула мати та три її доньки - Ярина, Дарина та Емілія. ФОТО
Через російську атаку на Львів загинула мати та троє її доньок. Її чоловік - батько дівчаток - живий.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував світлину родини.
"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок - Ярина, Дарина та Емілія - загинули у власному будинку", - зазначив він.
За словами Садового, позаду стоїть Ярина Базилевич. Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі "Львів - молодіжна столиця Європи 2025".
"У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями. росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє", - додає Садовий.
Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.
Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
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Несешь херню.
зебіли секти 73%, кров жертв Великої війни часів зєлєнскага і на ваших умИтих руках, якщо хтось досі не роздуплився, а просто втік від результатів свого ідіотського вибору (***** - то само собою, воно відомий людожер-імпотент-педофіл..)
ви, дебіли73%ві-какаразніци-хохли-малороси-квартал_овці - остання надія та опора для аніматорів-зрадників-мародерів зєлєнскага-підєрмачнага...
Кстати, почем там Лада Гранта? по 15 руб. за камент жизни хватит насобирать?
прощавай, дефективний ..
- бывай, ихтиандр **** (чтобы понятно было без гугл-переводчика)
Русняві гниди вбивають українців кожного дня. І планувалось це все десятиріччями. І війна в нас з 2014-го, а не з 2022-го. А в тебе платівка з 19-го року про 73% заїла.
ліліпутін мусив був засохнути на трусах спірідона ще коли той прислужував сифілітіку лєніну.
Ведомство утверждает, что 4 сентября во Львове были поражены оборонные предприятия, где производились и ремонтировались электронные компоненты авиатехники и ракетного оружия. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.
Ну а якщо не заспокояться, то тоді це буде їхнє рішення і їхня вина перед історією, бо . . .
Тактичну ядерну зброю передав москалям 1991-1992р Кравчук.
Безкоштовно і не підписуючи жодних документів.
Саме цією зброєю ми б могли захиститись і москалі не напали б на нас.
Стратегічну ядерну зброю передав знову ж таки москалям на цей раз вже Кучма в середині 90-х.
Ні якому ''заходу'' Стратегічна ЯЗ не передавалась. США тиснули на нас, тому що ці ракети були націлені на штати. Перенацілити на москву, чи переробити ці стратегічні ракети, що б лупити по москалям - технічно взагалі неможливо.
Але Кучма вирішив передати Стратегічну ЯЗ москалям і підписати фількіну грамоту - ''меморандум''.
А можна було передати цю зброю США і отримати справжні гарантії і справжній міжнародний договір із США.
Кравчука і Кучму, Януковича і Зеленського обирав на демократичних виборах ''Наймудріший в світі'' Український народ під гасла дружби з москалями.
СУМНО....
А от нам треба нищити москальську сволоту де побачим і хто чим може!
І так, п.с.Щось не пам'ятаю щоб українці кричали "ми не сцикуни, давайте рашці ввалимо" коли ця рашка на Грузію і Молдову нападала. Всім було абсолютно по барабану на сирійську війну теж. Перед тим як критикувати інших, на себе гляньте. Країна де "всє нам далжни". Як кацапи, їй богу
Йому потрібна психологічна реабілітація.
А нам нищити тих покидьків хто чим і як може!
Грьобані чиновники, крали все, знищували заводи, посилали людей на заробітки і вихвалялися мільярдами переказів з-за кордону, ой як добре, як гроші, а відбиватися нема чим виявилося, зате 100500 новобудов і десятки квартир і ділянок навіть у садового і його свори ... Які там будинки тільки сліпий не бачив у Львові і особливо біля Львова. А завода ракет нема, дронів чи ще щось, не вигідно мля було, дурна трата грошей.
Хоча по факту найбільша маржинальність це ЗБРОЯ, літак F-16 10 тон, ціна 50 000 000 баксів, по 5 000 000 баксів за тону металу, напівпровідників і інших матеріалів. Оці всі новобудови навіть поблизу не валялися по маржинальності до зброї.
А інженерів треба такого рівня обладнання вирощувати РОКАМИ, це дуже вузька специфіка і до одурі складна, а не взяв о оголошенню і працюють, я багато моментів в електроніці допер тільки через 10+ років роботи в цьому.
Навіть я шукав роботу електронщиком, то або роботи не було, або пропонували такі з.п., що кімнату не зняти, не кажучи про квартиру, то мусив працювати сантехніком, бо платили більше. Викинув проекти в Ютуб для самореклами - то китайці запропонували роботу і нормальну оплату, завдяки чому і вижив.
цілими сімʼями 😪😪😪
Кацапи , горіть у пеклі разом зі своїми виродками 😡👹
Тільки сліпий не міг побачити ті забудови і будинки не так у Львова, як біля Львова, а це все не просто гроші, а колосальні гроші і витрачалися вони явно не на потрібне для захисту міста і держави.
Гинуть прості, які просто жили, часто виживали.
Інший політик, більш високопоставлений ніж перший, теж в 2014 році, сказав, що ніхто не знав що росія нападе.
Ото нащо нам потрібні політики, які не здатні прогнозувати дії нашого вічного ворога.
Коли б були здатні прогнозувати за декілька кроків, то можливо могли б щось зробити, щоб завадити напасти.
Але ж, напевно, не було коли прогнозувати бо думали що щоб ще вкрасти.
Не так важливо що вони думали, але ті політики хто не зміг спрогнозувати, їм не допустимо бути в політиці.
Цому не закрито небо над Україеою, чому за 2,5 роки війни і досі ракети влучають у мирні міста??
Що ти, владо зробила для того, щоб ми, Українці вірили тобі!!!??? Що!?
А у відповідь - тиша! І мертві з косами обабіч дороги стоять!!!
Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!