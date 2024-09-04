Через удар РФ по Львову загинула мати та три її доньки - Ярина, Дарина та Емілія. ФОТО

Через російську атаку на Львів загинула мати та троє її доньок. Її чоловік - батько дівчаток - живий.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував світлину родини.

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок - Ярина, Дарина та Емілія - загинули у власному будинку", - зазначив він.

За словами Садового, позаду стоїть Ярина Базилевич. Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі "Львів - молодіжна столиця Європи 2025".

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"У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями. росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє", - додає Садовий.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.