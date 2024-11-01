РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3999 посетителей онлайн
Новости Фото
1 578 1

Пиротехники изъяли остатки ракеты, которой РФ атаковала Одесчину, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС изъяли остатки ракеты, которой Россия атаковала Одесскую область.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, часть носителя кассетных элементов обнаружили на крыше одного из одесских зданий, а неподалеку на земле - сами кассетные элементы.

Пиротехники транспортировали взрывоопасные предметы в специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.

Залишки ракети на Одещині

Также смотрите: Взрывотехники обезвредили часть вражеской ракеты с кассетными суббоеприпасами на Черниговщине. ФОТО

Залишки ракети на Одещині
Залишки ракети на Одещині
Залишки ракети на Одещині

Смотрите: Саперы ГСЧС изъяли боевую часть вражеского БПЛА "Герань-2" на Киевщине. ФОТО

Залишки ракети на Одещині
Залишки ракети на Одещині

Автор: 

Одесская область (3833) ГСЧС (5151) сапер (155)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для чого такі подробиці, кідарам звіт на удосконалення зброї?
показать весь комментарий
01.11.2024 20:09 Ответить
 
 