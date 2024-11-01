Пиротехники изъяли остатки ракеты, которой РФ атаковала Одесчину, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС изъяли остатки ракеты, которой Россия атаковала Одесскую область.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, часть носителя кассетных элементов обнаружили на крыше одного из одесских зданий, а неподалеку на земле - сами кассетные элементы.

Пиротехники транспортировали взрывоопасные предметы в специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.

Также смотрите: Взрывотехники обезвредили часть вражеской ракеты с кассетными суббоеприпасами на Черниговщине. ФОТО







Смотрите: Саперы ГСЧС изъяли боевую часть вражеского БПЛА "Герань-2" на Киевщине. ФОТО



