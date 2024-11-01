Взрывотехники обезвредили часть вражеской ракеты с кассетными суббоеприпасами в Черниговской области. ФОТО

В Черниговской области на днях обнаружили остатки сбитой вражеской ракеты Х-59 с кассетной боевой частью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, суббоеприпасы ракеты были разбросаны в поле. Полицейские собрали и уничтожили опасные находки методом контролируемого подрыва на месте обнаружения с соблюдением всех норм безопасности.

Что такое кассетный суббоеприпас

Кассетный суббоеприпас имеет вид металлического шара диаметром 10 см. Радиус поражения отдельного суббоеприпаса достигает до 20 метров, а несколько элементов могут охватывать территорию даже до тысячи квадратных метров.

Специалисты управления взрывотехнической службы полиции Черниговщины отмечают, что кассетные суббоеприпасы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать в любой момент от малейшего движения.

Меры безопасности в случае обнаружения подозрительных предметов

Кроме того, в полиции напомнили о мерах безопасности в случае обнаружения любых боеприпасов или подозрительных предметов.

"Ни в коем случае не проводите любые манипуляции с ними, поскольку они могут быть взрывоопасными и токсичными. Категорически запрещается касаться предмета и передвигать его! В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, ракет или их элементов, а также любых других взрывоопасных предметов, просьба сообщать в полицию по телефону 102, военных, ГСЧС или органы местной власти. Не приближайтесь и не трогайте подозрительные предметы. Также пристально следите за тем, чтобы этот запрет соблюдали дети. Не пренебрегайте собственной безопасностью!" - отметили в полиции.

