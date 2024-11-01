РУС
Взрывотехники обезвредили опасный вражеский авиаснаряд на Сумщине. ФОТО

За прошедшие сутки мобильная группа взрывотехников обезвредила унифицированный межвидовой планирующий боеприпас россиян, благодаря чему отведена угроза взрыва от жителей населенного пункта.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение от жителей одного из населенных пунктов Сумщины, о том, что на земельном участке обнаружен неизвестный снаряд, который очень напоминает ракету.

Уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас росіян

"Прибыв на место происшествия, мы сразу определили, что прилетел российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас калибра 300 миллиметров, УМПБ Д30 СН. По сути такие авиационные снаряды враг производит из 250-ти килограммовых бомб, модернизируя их и добавляя двигатель и крылья (они оторвались при ударе о грунт на большой скорости)", - рассказал начальник управления взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк.

Сообщается, что взрывотехники провели обезвреживание боевой части авиаснаряда и вывезли за пределы населенного пункта для уничтожения.

Сумская область (3696) сапер (155)
Такого у нас немає. Зато у нас є асфальт
01.11.2024 14:09 Ответить
Якраз в моєму містечку на Сумщині асфальт кладуть вдень і вночі, може для того щоб танки їхні їхали " с вєтєрком" вдруге.
01.11.2024 14:59 Ответить
 
 