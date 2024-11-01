Взрывотехники обезвредили опасный вражеский авиаснаряд на Сумщине. ФОТО

За прошедшие сутки мобильная группа взрывотехников обезвредила унифицированный межвидовой планирующий боеприпас россиян, благодаря чему отведена угроза взрыва от жителей населенного пункта.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение от жителей одного из населенных пунктов Сумщины, о том, что на земельном участке обнаружен неизвестный снаряд, который очень напоминает ракету.

"Прибыв на место происшествия, мы сразу определили, что прилетел российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас калибра 300 миллиметров, УМПБ Д30 СН. По сути такие авиационные снаряды враг производит из 250-ти килограммовых бомб, модернизируя их и добавляя двигатель и крылья (они оторвались при ударе о грунт на большой скорости)", - рассказал начальник управления взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк.

Сообщается, что взрывотехники провели обезвреживание боевой части авиаснаряда и вывезли за пределы населенного пункта для уничтожения.

