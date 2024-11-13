Саперы изъяли опасный фрагмент "Смерча", упавший на частный двор на Донетчине. ФОТОрепортаж
В Краматорском районе Донецкой области на частный двор упал фрагмент от РСЗО "Смерч".
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В городе Лиман Краматорского района саперы ГСЧС изъяли фрагмент от реактивной системы залпового огня "Смерч", который упал на частный двор и застрял глубоко в земле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты безопасно изъяли опасный фрагмент и уничтожили его в определенном месте.
"Уважаемые граждане! Напоминаем: не трогайте подозрительные предметы и тем более не пытайтесь их обезвредить самостоятельно. Это крайне опасно и под силу только специалистам", - напомнили в ГСЧС.
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Есть 9М55С с термобарическим зарядом. То же, что и с предыдущим снарядом.
Остальные несколько разновидностей - кассетные. Если кассета не отделилась и не раскрылась, то суббоеприпасы не встанут на боевой взвод. Это не то чтобы совсем безопасно, но не настолько как два предыдущих.