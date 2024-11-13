Саперы изъяли опасный фрагмент "Смерча", упавший на частный двор на Донетчине. ФОТОрепортаж

В Краматорском районе Донецкой области на частный двор упал фрагмент от РСЗО "Смерч".

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Лиман Краматорского района саперы ГСЧС изъяли фрагмент от реактивной системы залпового огня "Смерч", который упал на частный двор и застрял глубоко в земле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты безопасно изъяли опасный фрагмент и уничтожили его в определенном месте.

Смотрите также: В течение недели саперы обнаружили и уничтожили 1404 взрывоопасных предмета. ФОТОрепортаж

"Уважаемые граждане! Напоминаем: не трогайте подозрительные предметы и тем более не пытайтесь их обезвредить самостоятельно. Это крайне опасно и под силу только специалистам", - напомнили в ГСЧС.





Смотрите также: Пиротехники изъяли остатки ракеты, которой РФ атаковала Одесчину, - ГСЧС. ФОТОрепортаж