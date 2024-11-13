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Саперы изъяли опасный фрагмент "Смерча", упавший на частный двор на Донетчине. ФОТОрепортаж

В Краматорском районе Донецкой области на частный двор упал фрагмент от РСЗО "Смерч".

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Лиман Краматорского района саперы ГСЧС изъяли фрагмент от реактивной системы залпового огня "Смерч", который упал на частный двор и застрял глубоко в земле", - говорится в сообщении.

Сапери вилучили фрагмент "Смерча" з подвір'я на Донеччині

Отмечается, что специалисты безопасно изъяли опасный фрагмент и уничтожили его в определенном месте.

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"Уважаемые граждане! Напоминаем: не трогайте подозрительные предметы и тем более не пытайтесь их обезвредить самостоятельно. Это крайне опасно и под силу только специалистам", - напомнили в ГСЧС.

Сапери вилучили фрагмент "Смерча" з подвір'я на Донеччині
Сапери вилучили фрагмент "Смерча" з подвір’я на Донеччині

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Донецкая область (9656) ГСЧС (4971) сапер (135)


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І що там небезпечного? Пуста труба. В мене вдома такий валяється. У квітні 22го в сусідньому селі вилучив на згадку. Там їх з півсотні стирчало.
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13.11.2024 14:16 Ответить
А якщо не розірвався?
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13.11.2024 15:14 Ответить
Не разорваться может осколочно-фугасный снаряд 9М55Ф, но он с отделяемой головной частью, то есть - БЧ и ракета падают не в одно и то же место. Если снаряд был один и он ОФ, при этом где-то поблизости был взрыв, то труба однозначно не представляет опасности, во всяком случае после того как она приземлилась. Если труба из земли торчит, но ни где ничего не взрывалось, а снаряд 9М55Ф, то должно было совпасть и не отделение БЧ, и несрабатывание взрывателя. Не исключено, но наверное все-таки маловероятно.
Есть 9М55С с термобарическим зарядом. То же, что и с предыдущим снарядом.
Остальные несколько разновидностей - кассетные. Если кассета не отделилась и не раскрылась, то суббоеприпасы не встанут на боевой взвод. Это не то чтобы совсем безопасно, но не настолько как два предыдущих.
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13.11.2024 16:43 Ответить
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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13.11.2024 15:58 Ответить
 
 