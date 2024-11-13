Евакуацію з Курахового планують завчасно та проводять "дуже швидко", - поліція

Ситуація на Донеччині важка, людей подекуди доводиться евакуювати вночі.

Про це заявив начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ситуація дуже важка, евакуація проводиться, але передумова для цього - планування. Щоб не наражати на небезпеку цивільних, це треба робити дуже швидко, в найкоротші терміни. Нещодавно близько десяти осіб забрали за один раз - собак, котів, і це все за умов, коли ворог завдає ударів по Кураховому. Нищаться будинки, руйнується інфраструктура навіть та, що залишалась. Це просто хаос, люди розуміють цю небезпеку, тому долучаються до евакуаційних рейсів і виїжджають", - пояснив він.

За словами Дяченка, головною небезпекою під час евакуації залишаються атаки армії РФ. Окупанти атакують цивільний транспорт.

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"Головна небезпека цих заходів - ворожі удари. Удари КАБами, удари артилерією, ну і застосування росіянами FPV-дронів. Вони б’ють по всіх напрямках, б’ють по цивільних автівках. Не можна сказати, що вони не бачать, що це звичайна цивільна машина і що люди їдуть на невеликому легковику і не становлять загрози", - додав він.

Дяченко зазначив, що евакуація з Донеччини триває цілодобово. Планування відбувається у взаємодії з місцевою владою та військовими. Також людей доводиться вивозити вночі через безпекову ситуацію.

"Кожного разу по-різному, і, якщо брати до уваги територію усієї Донецької області, то евакуаційні заходи відбуваються 24/7. Бувають такі випадки, коли, враховуючи безпекову складову, проводяться евакуації і ввечері, і вночі. Тут вже вирішується все у взаємодії з військовими адміністраціями, з обласною, з місцевими, безпосередньо з військовими, щоб мати розуміння і комунікацію з людьми", - підсумував він.

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Ситуація у Кураховому

Раніше повідомлялось, що у Кураховому в Донецькій області залишається тисяча людей, яких нині через безпекову ситуацію вивезти немає можливості.

У 79 ОДШБр заявили, що окупанти намагаються якомога глибше охопити місто Курахове і перерізати логістику гарнізону.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун повідомляв, що окупанти могли пошкодити дамбу Курахівського водосховища. За його інформацією, у селах вздовж річки Вовча фіксується підйом води.

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