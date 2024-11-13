Рашисти обстріляли 3 райони Донеччини: поранено людину, багато пошкоджень цивільної інфраструктури. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки, у Дачному поранено людину. У Покровську пошкоджені дитячий майданчик. Під вогнем Мар'їнська і Гродівська громади.
Краматорський район
У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків у Ямполі і 1 в Зарічному. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 10 дітей.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області.
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