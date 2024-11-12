Пошкодження ворогом Курахівської греблі: вилились 15 мільйонів кубометрів води - житло не затопило
Унаслідок пошкодження греблі Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води - підтоплень житла не зафіксовано.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води", - ідеться в повідомленні.
На щастя, села на річці Вовчій не затоплені.
"Продовжуємо стежити за ситуацією. В разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", - запевнив Філашкін.
Раніше Донецька ОВА підтвердила пошкодження ворогом греблі Курахівського водосховища та зазначила, що рівень води в річці Вовча піднявся на 1,2 м.
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар12.11.2024 17:56 Відповісти Мені подобається 3
Ted Tchaplyuk
показати весь коментар12.11.2024 19:12 Відповісти Мені подобається 1
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