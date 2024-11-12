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Пошкодження ворогом Курахівської греблі: вилились 15 мільйонів кубометрів води - житло не затопило

Пошкоджено Курахівську греблю

Унаслідок пошкодження греблі Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води - підтоплень житла не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води", - ідеться в повідомленні.

На щастя, села на річці Вовчій не затоплені.

Також читайте: Пошкодження ворогом Курахівської греблі: вода продовжує прибувати, підтоплених будинків немає

"Продовжуємо стежити за ситуацією. В разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", - запевнив Філашкін.

Раніше Донецька ОВА підтвердила пошкодження ворогом греблі Курахівського водосховища та зазначила, що рівень води в річці Вовча піднявся на 1,2 м.

Автор: 

гребля (23) Донецька область (8368) Філашкін Вадим (19)


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орки одним словом....
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12.11.2024 17:56 Відповісти
Кажуть що у орків на Волзі ****** є
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12.11.2024 19:12 Відповісти
 
 