Повреждение врагом Кураховской дамбы: вылилось 15 миллионов кубометров воды - жилье не затопило

В результате повреждения плотины Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды - подтоплений жилья не зафиксировано.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении.

К счастью, села на реке Волчьей не затоплены.

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"Продолжаем следить за ситуацией. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", - заверил Филашкин.

Ранее Донецкая ОВА подтвердила повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища и отметила, что уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 м.