Повреждение врагом Кураховской дамбы: вылилось 15 миллионов кубометров воды - жилье не затопило
В результате повреждения плотины Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды - подтоплений жилья не зафиксировано.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении.
К счастью, села на реке Волчьей не затоплены.
"Продолжаем следить за ситуацией. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", - заверил Филашкин.
Ранее Донецкая ОВА подтвердила повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища и отметила, что уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 м.
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Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий12.11.2024 17:56 Ответить Мне нравится 3
Ted Tchaplyuk
показать весь комментарий12.11.2024 19:12 Ответить Мне нравится 1
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