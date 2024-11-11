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Донецкая ОВА подтвердила повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища: уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 м

Пошкоджено Курахівську греблю

Россияне повредили плотину Кураховского водохранилища.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепропетровщине.

"По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано!", - информирует глава региона.

Также отмечается, что специалисты продолжают мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий.

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"Держу ситуацию на личном контроле. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", - заверил Филашкин.

Ранее начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун сообщал, что оккупанты могли повредить дамбу Кураховского водохранилища. По его информации, в селах вдоль реки Волчья фиксируется подъем воды.

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плотина (23) подтопление (156) Донецкая область (9511)


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Жаль мы не захватили Курвскую АЭС и не устроили там жесткий шантаж. Она, вроде как такая же как Чернобыльская по ТТХ, можно было повторно провести экспримент как 26.04.1986 . Под дулом пистолета местный персонал был бы сговорчивый.
Это я к тому, что кацапам можно устраивать техногенные аварии, а нам низзя
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11.11.2024 16:53 Ответить
В зоні досяжності є кілька ГЕС..ото по ним би..
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11.11.2024 17:20 Ответить
І обміняти на ЗАЕС - то найліпше!
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12.11.2024 08:35 Ответить
 
 