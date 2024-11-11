Донецкая ОВА подтвердила повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища: уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 м

Россияне повредили плотину Кураховского водохранилища.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепропетровщине.

"По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано!", - информирует глава региона.

Также отмечается, что специалисты продолжают мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий.

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"Держу ситуацию на личном контроле. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", - заверил Филашкин.

Ранее начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун сообщал, что оккупанты могли повредить дамбу Кураховского водохранилища. По его информации, в селах вдоль реки Волчья фиксируется подъем воды.