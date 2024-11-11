Донецька ОВА підтвердила пошкодження ворогом греблі Курахівського водосховища: рівень води в річці Вовча піднявся на 1,2 м

Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій - як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині.

"Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано!", - інформує очільник регіону.

Також зазначається, що фахівці продовжують моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій.

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"Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", - запевнив Філашкін.

Раніше начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун повідомляв, що окупанти могли пошкодити дамбу Курахівського водосховища. За його інформацією, у селах вздовж річки Вовча фіксується підйом води.