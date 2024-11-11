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Донецька ОВА підтвердила пошкодження ворогом греблі Курахівського водосховища: рівень води в річці Вовча піднявся на 1,2 м

Пошкоджено Курахівську греблю

Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій - як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині.

"Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано!", - інформує очільник регіону.

Також зазначається, що фахівці продовжують моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій.

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"Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", - запевнив Філашкін.

Раніше начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун повідомляв, що окупанти могли пошкодити дамбу Курахівського водосховища. За його інформацією, у селах вздовж річки Вовча фіксується підйом води.

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гребля (23) підтоплення (196) Донецька область (8317)


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Жаль мы не захватили Курвскую АЭС и не устроили там жесткий шантаж. Она, вроде как такая же как Чернобыльская по ТТХ, можно было повторно провести экспримент как 26.04.1986 . Под дулом пистолета местный персонал был бы сговорчивый.
Это я к тому, что кацапам можно устраивать техногенные аварии, а нам низзя
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11.11.2024 16:53 Відповісти
В зоні досяжності є кілька ГЕС..ото по ним би..
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11.11.2024 17:20 Відповісти
І обміняти на ЗАЕС - то найліпше!
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12.11.2024 08:35 Відповісти
 
 