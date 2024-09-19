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Росіяни замінували греблі в Бєлгородській області, - ОТУ "Харків"

Бєлгородська область: Росіяни замінували греблі

У Бєлгородській області РФ окупанти замінували греблі, що, серед іншого, може свідчити про підготовку росіянами провокацій на гідротехнічних спорудах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Так, за словами речника, росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації навколо Бєлгорода, а й активно мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.

Також дивіться: Мешканці російського Бєлгорода біжать в укриття під час роботи сил ППО армії РФ. ВIДЕО камер спостереження

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках", - зазначив Саранцев.

Він додав, що подібні дії можуть бути використані для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем, і уточнив, що підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

Також читайте: На Харківщині ворог відновлює боєздатність штурмових груп, намагається відновити логістичне забезпечення, - ОТУ "Харків"

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Топ коментарі
+19
хай підривають!
хай, навіть мене звинувачують, але що б підірвали, точно!
і так, що б белгород змило к херам.
я, такий разчєловєчєний.
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19.09.2024 16:39
+16
Та нехай підривають, затоплюють, мінують своє. То вже війна на їх території. Скуштуйте, дуже смачно.
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19.09.2024 16:47
+13
А наші керманичи розміновували та робили демонтаж фортифікацій.

Ідіотизм чи зрада?
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19.09.2024 16:38
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най валдай та геленджик мінують, щоби два рази не вставати
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19.09.2024 16:36 Відповісти
спишуть на бобриків
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19.09.2024 16:49 Відповісти
А наші керманичи розміновували та робили демонтаж фортифікацій.

Ідіотизм чи зрада?
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19.09.2024 16:38 Відповісти
хай підривають!
хай, навіть мене звинувачують, але що б підірвали, точно!
і так, що б белгород змило к херам.
я, такий разчєловєчєний.
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19.09.2024 16:39 Відповісти
От тільки хотів написати нехай здійснюють "правокацію"... ще можуть "куськіну мать" на вАронєж скинути.
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19.09.2024 16:43 Відповісти
нєнє, воронеж близько.
хай на челябінськ.
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19.09.2024 16:46 Відповісти
А доля узкіх їм покуй?
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19.09.2024 16:39 Відповісти
ну так!!! давно і завжди !!! достатньо згадати, як у 2Світову, у грудні 1941 року, в мороз 25 градусів, під мацковою, кацапи підірвали усі глеблі з західної сторони мацкви, бо німецькі війська вже були на околицях мацкви і готові були її взчяти !!!
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19.09.2024 16:49 Відповісти
Всі ті греблі потрібно підірвати!
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19.09.2024 16:45 Відповісти
Угу, як цукровий завод він також у рашці.
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19.09.2024 19:31 Відповісти
Та нехай підривають, затоплюють, мінують своє. То вже війна на їх території. Скуштуйте, дуже смачно.
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19.09.2024 16:47 Відповісти
Та рвіть вже ті греблі,убогі))щоб наші хлопці відділилися від вас водною перешкодою,типу боллота і закріпили б сіру зону)
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19.09.2024 16:56 Відповісти
Хай ще і кремль замінують, щоб нам не паритися....
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19.09.2024 17:01 Відповісти
Тю. Так це ж відмінно. 👏
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19.09.2024 17:09 Відповісти
Така сама лінія оборони буде як і лінія суровікіна на Запоріжжі. Відмінно, бл...ь.
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19.09.2024 18:44 Відповісти
Тю, теперь можно пулять по ним детскими дронами.
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19.09.2024 20:27 Відповісти
 
 