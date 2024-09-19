Росіяни замінували греблі в Бєлгородській області, - ОТУ "Харків"

У Бєлгородській області РФ окупанти замінували греблі, що, серед іншого, може свідчити про підготовку росіянами провокацій на гідротехнічних спорудах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Так, за словами речника, росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації навколо Бєлгорода, а й активно мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.

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"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках", - зазначив Саранцев.

Він додав, що подібні дії можуть бути використані для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем, і уточнив, що підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

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