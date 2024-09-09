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Мешканці російського Бєлгорода біжать в укриття під час роботи сил ППО армії РФ. ВIДЕО камер спостереження

У мережі опублікований відеозапис, на якому камерами вуличного спостереження зафільмовані дії мешканців російського Бєлгорода під час роботи ППО армії РФ навколо міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зачувши сигнал тривоги і вибухи протиповітряних ракет, містяни дружно біжать ховатися у бетонних укриттях, які розставлені на вулицях міста.

"Білгородська народна республіка. Еволюція по-російськи: спочатку бігти на вибори і голосувати за Путіна, а потім кидати машини посеред дороги і мчати в укриття, щоб не прибили своє ж ППО", - зазначає автор у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканка російського Бєлгорода скаржиться на запаскуджене укриття: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Бєлгород (509) повітряна тривога (923)


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Топ коментарі
+31
А можна ж просто забратися нах з України...
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09.09.2024 11:16
+25
красівоє...
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09.09.2024 11:16
+25
Останні кадри - краса файнюсенька!
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09.09.2024 11:17
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красівоє...
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09.09.2024 11:16 Відповісти
- Ой! Вань! Смотри, какие клоуны! Рот - хоть завязочки пришей... Ой, до чего, Вань, размалёваны, И голос - как у алкашей!
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09.09.2024 12:15 Відповісти
прям как у лікєро-водочной при ссср, ридать ридать всем от счастья - все в зад вернули
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09.09.2024 12:27 Відповісти
Не кожен знає автора та пісню
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09.09.2024 12:56 Відповісти
Бігли б вони безвісті - до своіх
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09.09.2024 11:16 Відповісти
А можна ж просто забратися нах з України...
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09.09.2024 11:16 Відповісти
а какжи тада защіта родіни?
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09.09.2024 11:27 Відповісти
Хороші дороги, хороші машини. Чого їм не жилося мирно.
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09.09.2024 11:17 Відповісти
Дороги там хороші лише в центрі білгорода. На окраїнах жах. Трасса на маскву теж занедбана.
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09.09.2024 11:23 Відповісти
Десь посередені цієї дивної трасси наша імпортна вантажівка на швидкості більше 100 км/ч влетіла в яму розміром 2,0х1,0х0,5м. Наслідки були не дуже добрі.
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09.09.2024 12:03 Відповісти
В якому році?
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09.09.2024 12:06 Відповісти
Початок 2013. Тоді цей автобан був ще не такий роздовбаний.
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09.09.2024 12:15 Відповісти
Я всю на россию проездил вдоль и поперек. Как там было и стало знаю из личного опыта. Меня особенно впечатлили упавшие мосты через реки за уралом и бараки, в которых живет большинство населения.
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09.09.2024 12:25 Відповісти
Я всю на россию проездил вдоль и поперек. Как там было и стало знаю из личного опыта.
У яких роках?
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09.09.2024 12:32 Відповісти
В Астрахані, в центрі міста, якщо прибрати ржаві жигулі і китайські корита на колесах, то можна знімати фільми навіть не про минулий рік, а про монголотатарську Золоту Орду.
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09.09.2024 12:36 Відповісти
Вибачте, забули, про сплошное ВЯЛІЧИЕ расіі, дяккуємо що нагадали...
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09.09.2024 13:23 Відповісти
кацапи.
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09.09.2024 11:25 Відповісти
Долбоёбы,сер.
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09.09.2024 11:59 Відповісти
Останні кадри - краса файнюсенька!
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09.09.2024 11:17 Відповісти
режисура так собі, концовка кіна змазана - не показали як горить автівка.
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09.09.2024 11:29 Відповісти
головний недолік - відсутність кадрів, як обісрані кацапи забігають та падають на засратих по коліно підлогах цих халабуд
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09.09.2024 11:32 Відповісти
нажаль, у халабуді камера не виживе, але ж мікрофон там був би не зайвий. Це би привнесло у короткометражку певний настрій, і зробило би антипатію глядача більш яскравою.
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09.09.2024 11:39 Відповісти
Караоке туда!!! Негайно!!!
Как здорово, как здорово, что все мі здєсь что все мі здесь - сегодня собралісь!!! 🤣
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09.09.2024 12:10 Відповісти
там вчора до них третім доєднався масляков. Вова в траурє.
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09.09.2024 13:02 Відповісти
пропагандіст масляков - це дуже велика втрата для лілі-путіна
той упірь пропагував рашизм серед молоді - земля стєкловатой
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09.09.2024 13:04 Відповісти
якось я зразу не подумав. Треба було писати у множині.
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09.09.2024 13:08 Відповісти
стара совкова політота типу маслякова розбавляла пропаганду хоть якоюсь "інтелігенцією" та "інтелектуальністю"
******* "маслякові" - це звичайне бидло без оглядки на "інтелектуальність"
після смерті останній советов - того ж лілі-путіна - рашизм набуде крайніх агресивних форм до всіх і всього "без тормозов" - подібно скаженій собаці що рве і сусіді і господарів
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09.09.2024 13:14 Відповісти
тією "інтелектуальністю" масляков був і страшніший за деяких дуболомних російських пропагандонів. Він був як отрута з відкладеною кумулятивною дією, яка невідомо коли і де заскочить людей, які і гадки не мали, як він може впливати на їх життя в іншій країні. Він наплодив мілких ломєхуз, які отруїли життя мільйонам громадян України, і багатьох безповоротно перетворили на псевдоергатів.
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09.09.2024 13:28 Відповісти
зараз самий популярний салат у ресторанах Бєлгорода
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09.09.2024 11:19 Відповісти
если ******** ракетка на ту халабуду,то чо бежал что не бежал,резалт один *********,правда кучненько лягут все)но рефлексы у этих переляков есть,это масквабадчане еще не пуганные

распил бабосиков на пористом беттоне аля шлакоблок еще никто не отменял)
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09.09.2024 11:19 Відповісти
Все правильно - бий своїх!
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09.09.2024 11:20 Відповісти
Ці будочки братські могили з пенопласту.
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09.09.2024 11:20 Відповісти
Не існує жодного бЄлгорода! Це споконвічна українська БІлгородщина
Загарбана як і Курщина,Кубань,Ставропілля кацапоїдами!
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09.09.2024 11:22 Відповісти
Якщо йде перечислення територіальних загарбань північних оленів,то слід пом'янути також вороніж, брянськ, частину ростова і звичайно зелений клин , як окрему окуповану українську державу.
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09.09.2024 11:46 Відповісти
А ще добавлю волгоградску народну республіку. Може щось забув, доповніть.
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09.09.2024 11:48 Відповісти
Не "Брянськ"! А "Дебрянськ"! Від давньослов"янського слова "дебри" - "густі лісові зарості" Кацапня звикла слова незрозумілі скорочувать!
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09.09.2024 12:09 Відповісти
В лінгвистичну полеміку втупати не буду.але суть мною написаного вище не міняється від ''лінгістичних'' правок.
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09.09.2024 12:19 Відповісти
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09.09.2024 11:23 Відповісти
Ми повинні назавжди запам'ятати оце:
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09.09.2024 11:33 Відповісти
Це вона шуткує ! Бачиш либиться
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09.09.2024 11:37 Відповісти
є ще "свинодітки" від тієї шалави
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09.09.2024 12:05 Відповісти
Виростуть з такою ж "скрепою" на всю голову, на жаль.
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09.09.2024 12:08 Відповісти
мы сейчас все приЗеденты
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09.09.2024 14:32 Відповісти
Не існує жодного бЄлгорода. Це споконвічний український Білгород,загарбаний як і Кубань,Курщина,Стародубщина і ще безліч українських міст і сіл!
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09.09.2024 11:27 Відповісти
..так буває, коли у БАльшом кацапском горАдє нема підземних переходів...
і як то холопи, кацаподебіли *****, недопЕтрали ставити надувні палатки та ще й разом з санвузлом..?
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09.09.2024 11:28 Відповісти
Малувато буде, треба добавити рашистам, таких вправ на швидкість!
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09.09.2024 11:33 Відповісти
"Бей своих, чтобы чужие боялись" Отак вони і існують
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09.09.2024 11:33 Відповісти
Чекають звільнення від окупації.
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09.09.2024 11:35 Відповісти
Вот когда так будут бегать МОСКВИЧИ!
Бегать систематически
Война приблизится к концу
А белгородцы могут так бегать хоть 10 лет
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09.09.2024 11:36 Відповісти
Систематичний біг у присядку має початися з резиденцій на валдаї та геленджику
@уйлу мацква вже по цимбалах
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09.09.2024 11:50 Відповісти
Да уже 100 раз говорилось с Ново Огорёво с Барвихи с Рублёвки и т д ♿☠⚰НО нет договорн9к детектед 🥱
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10.09.2024 03:54 Відповісти
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09.09.2024 11:43 Відповісти
Кра-со-та. Ну як - нєбратья?
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09.09.2024 11:44 Відповісти
Останній кадр то шедевр.
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09.09.2024 12:01 Відповісти
Когда-нибудь обязательно туда прилетит русская ракета (для провокации).
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09.09.2024 12:01 Відповісти
по нормальному вони повині не бігти а валтися дохлими на вулицях свого міста
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09.09.2024 12:04 Відповісти
Такие будки и у нас нужно бы ставить, где подлётное время маленькое...
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09.09.2024 12:26 Відповісти
нашим слугам на народ похер і на армію так само вони бабки тирят і їм все за ї бісь
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09.09.2024 13:38 Відповісти
Дисципліновані.
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09.09.2024 12:28 Відповісти
Да, камни с неба - они не только тяжелее воздуха, но и падают куда угодно..
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09.09.2024 12:40 Відповісти
Коли ми вже навчимося писати вірно рф... з маленької літери?
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09.09.2024 15:35 Відповісти
Цікаво, чи я один чекав, що під час перегляду відео в його кінці ***** по укриттю, куди рашистська мерзота напакувалась, як совкодрочери в мавзолей чЛєніна?

Хочу, щоб орки в паніці перегризали горло одне одного і лізли по трупах вбитих ними ж жінок і дітей, аби лиш ввіпхати свою внєполітічєскую сраку в таке укриття.
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09.09.2024 17:28 Відповісти
ФУ!!!!! в них же там насрато і насцято!!!
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09.09.2024 17:37 Відповісти
До біса організмів там напхалося ...то шо, двохярусний бункер? Я шось в нєдоумєніі🧐 та й взагалі, напевно, там попахіваєт гавнєцом
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09.09.2024 18:02 Відповісти
Кто!? Кто ?!....Кто в рукавичке живет...?
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09.09.2024 19:12 Відповісти
По гранаті в кожну конуру.
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09.09.2024 21:42 Відповісти
А эт 4е после взрыва 0:45 еще и бежит да и в укрытие да и за4ем 🤔
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10.09.2024 03:51 Відповісти
 
 