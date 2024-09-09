Мешканці російського Бєлгорода біжать в укриття під час роботи сил ППО армії РФ. ВIДЕО камер спостереження
У мережі опублікований відеозапис, на якому камерами вуличного спостереження зафільмовані дії мешканців російського Бєлгорода під час роботи ППО армії РФ навколо міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зачувши сигнал тривоги і вибухи протиповітряних ракет, містяни дружно біжать ховатися у бетонних укриттях, які розставлені на вулицях міста.
"Білгородська народна республіка. Еволюція по-російськи: спочатку бігти на вибори і голосувати за Путіна, а потім кидати машини посеред дороги і мчати в укриття, щоб не прибили своє ж ППО", - зазначає автор у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+31 Andrew Moon
показати весь коментар09.09.2024 11:16
+25 MrStepanovM
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+25 Wild MadDog
показати весь коментар09.09.2024 11:17
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У яких роках?
Как здорово, как здорово, что все мі здєсь что все мі здесь - сегодня собралісь!!! 🤣
той упірь пропагував рашизм серед молоді - земля стєкловатой
******* "маслякові" - це звичайне бидло без оглядки на "інтелектуальність"
після смерті останній советов - того ж лілі-путіна - рашизм набуде крайніх агресивних форм до всіх і всього "без тормозов" - подібно скаженій собаці що рве і сусіді і господарів
распил бабосиков на пористом беттоне аля шлакоблок еще никто не отменял)
Загарбана як і Курщина,Кубань,Ставропілля кацапоїдами!
і як то холопи, кацаподебіли *****, недопЕтрали ставити надувні палатки та ще й разом з санвузлом..?
Бегать систематически
Война приблизится к концу
А белгородцы могут так бегать хоть 10 лет
@уйлу мацква вже по цимбалах
Хочу, щоб орки в паніці перегризали горло одне одного і лізли по трупах вбитих ними ж жінок і дітей, аби лиш ввіпхати свою внєполітічєскую сраку в таке укриття.