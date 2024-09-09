Мешканці російського Бєлгорода біжать в укриття під час роботи сил ППО армії РФ. ВIДЕО камер спостереження

У мережі опублікований відеозапис, на якому камерами вуличного спостереження зафільмовані дії мешканців російського Бєлгорода під час роботи ППО армії РФ навколо міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зачувши сигнал тривоги і вибухи протиповітряних ракет, містяни дружно біжать ховатися у бетонних укриттях, які розставлені на вулицях міста.

"Білгородська народна республіка. Еволюція по-російськи: спочатку бігти на вибори і голосувати за Путіна, а потім кидати машини посеред дороги і мчати в укриття, щоб не прибили своє ж ППО", - зазначає автор у коментарі до публікації.

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