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Жители российского Белгорода бегут в укрытие во время работы сил ПВО армии РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой камерами уличного наблюдения сняты действия жителей российского Белгорода во время работы ПВО армии РФ вокруг города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, услышав сигнал тревоги и взрывы противовоздушных ракет горожане дружно бегут прятаться в бетонных укрытиях, которые расставлены на улицах города.

"Белгородская народная республика. Эволюция по-русски: сначала бежать на выборы и голосовать за Путина, а потом бросать машины посреди дороги и мчаться в укрытие, чтобы не прибило свое же ПВО", - отмечает автор в комментарии к публикации.

Также смотрите: Жительница российского Белгорода жалуется на загаженное укрытие: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) Белгород (454) воздушная тревога (795)


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Топ комментарии
+31
А можна ж просто забратися нах з України...
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09.09.2024 11:16
+25
красівоє...
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09.09.2024 11:16
+25
Останні кадри - краса файнюсенька!
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09.09.2024 11:17
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красівоє...
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09.09.2024 11:16 Ответить
- Ой! Вань! Смотри, какие клоуны! Рот - хоть завязочки пришей... Ой, до чего, Вань, размалёваны, И голос - как у алкашей!
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09.09.2024 12:15 Ответить
прям как у лікєро-водочной при ссср, ридать ридать всем от счастья - все в зад вернули
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09.09.2024 12:27 Ответить
Не кожен знає автора та пісню
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09.09.2024 12:56 Ответить
Бігли б вони безвісті - до своіх
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09.09.2024 11:16 Ответить
А можна ж просто забратися нах з України...
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09.09.2024 11:16 Ответить
а какжи тада защіта родіни?
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09.09.2024 11:27 Ответить
Хороші дороги, хороші машини. Чого їм не жилося мирно.
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09.09.2024 11:17 Ответить
Дороги там хороші лише в центрі білгорода. На окраїнах жах. Трасса на маскву теж занедбана.
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09.09.2024 11:23 Ответить
Десь посередені цієї дивної трасси наша імпортна вантажівка на швидкості більше 100 км/ч влетіла в яму розміром 2,0х1,0х0,5м. Наслідки були не дуже добрі.
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09.09.2024 12:03 Ответить
В якому році?
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09.09.2024 12:06 Ответить
Початок 2013. Тоді цей автобан був ще не такий роздовбаний.
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09.09.2024 12:15 Ответить
Я всю на россию проездил вдоль и поперек. Как там было и стало знаю из личного опыта. Меня особенно впечатлили упавшие мосты через реки за уралом и бараки, в которых живет большинство населения.
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09.09.2024 12:25 Ответить
Я всю на россию проездил вдоль и поперек. Как там было и стало знаю из личного опыта.
У яких роках?
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09.09.2024 12:32 Ответить
В Астрахані, в центрі міста, якщо прибрати ржаві жигулі і китайські корита на колесах, то можна знімати фільми навіть не про минулий рік, а про монголотатарську Золоту Орду.
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09.09.2024 12:36 Ответить
Вибачте, забули, про сплошное ВЯЛІЧИЕ расіі, дяккуємо що нагадали...
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09.09.2024 13:23 Ответить
кацапи.
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09.09.2024 11:25 Ответить
Долбоёбы,сер.
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09.09.2024 11:59 Ответить
Останні кадри - краса файнюсенька!
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09.09.2024 11:17 Ответить
режисура так собі, концовка кіна змазана - не показали як горить автівка.
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09.09.2024 11:29 Ответить
головний недолік - відсутність кадрів, як обісрані кацапи забігають та падають на засратих по коліно підлогах цих халабуд
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09.09.2024 11:32 Ответить
нажаль, у халабуді камера не виживе, але ж мікрофон там був би не зайвий. Це би привнесло у короткометражку певний настрій, і зробило би антипатію глядача більш яскравою.
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09.09.2024 11:39 Ответить
Караоке туда!!! Негайно!!!
Как здорово, как здорово, что все мі здєсь что все мі здесь - сегодня собралісь!!! 🤣
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09.09.2024 12:10 Ответить
там вчора до них третім доєднався масляков. Вова в траурє.
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09.09.2024 13:02 Ответить
пропагандіст масляков - це дуже велика втрата для лілі-путіна
той упірь пропагував рашизм серед молоді - земля стєкловатой
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09.09.2024 13:04 Ответить
якось я зразу не подумав. Треба було писати у множині.
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09.09.2024 13:08 Ответить
стара совкова політота типу маслякова розбавляла пропаганду хоть якоюсь "інтелігенцією" та "інтелектуальністю"
******* "маслякові" - це звичайне бидло без оглядки на "інтелектуальність"
після смерті останній советов - того ж лілі-путіна - рашизм набуде крайніх агресивних форм до всіх і всього "без тормозов" - подібно скаженій собаці що рве і сусіді і господарів
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09.09.2024 13:14 Ответить
тією "інтелектуальністю" масляков був і страшніший за деяких дуболомних російських пропагандонів. Він був як отрута з відкладеною кумулятивною дією, яка невідомо коли і де заскочить людей, які і гадки не мали, як він може впливати на їх життя в іншій країні. Він наплодив мілких ломєхуз, які отруїли життя мільйонам громадян України, і багатьох безповоротно перетворили на псевдоергатів.
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09.09.2024 13:28 Ответить
зараз самий популярний салат у ресторанах Бєлгорода
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09.09.2024 11:19 Ответить
если ******** ракетка на ту халабуду,то чо бежал что не бежал,резалт один *********,правда кучненько лягут все)но рефлексы у этих переляков есть,это масквабадчане еще не пуганные

распил бабосиков на пористом беттоне аля шлакоблок еще никто не отменял)
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09.09.2024 11:19 Ответить
Все правильно - бий своїх!
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09.09.2024 11:20 Ответить
Ці будочки братські могили з пенопласту.
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09.09.2024 11:20 Ответить
Не існує жодного бЄлгорода! Це споконвічна українська БІлгородщина
Загарбана як і Курщина,Кубань,Ставропілля кацапоїдами!
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09.09.2024 11:22 Ответить
Якщо йде перечислення територіальних загарбань північних оленів,то слід пом'янути також вороніж, брянськ, частину ростова і звичайно зелений клин , як окрему окуповану українську державу.
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09.09.2024 11:46 Ответить
А ще добавлю волгоградску народну республіку. Може щось забув, доповніть.
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09.09.2024 11:48 Ответить
Не "Брянськ"! А "Дебрянськ"! Від давньослов"янського слова "дебри" - "густі лісові зарості" Кацапня звикла слова незрозумілі скорочувать!
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09.09.2024 12:09 Ответить
В лінгвистичну полеміку втупати не буду.але суть мною написаного вище не міняється від ''лінгістичних'' правок.
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09.09.2024 12:19 Ответить
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09.09.2024 11:23 Ответить
Ми повинні назавжди запам'ятати оце:
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09.09.2024 11:33 Ответить
Це вона шуткує ! Бачиш либиться
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09.09.2024 11:37 Ответить
є ще "свинодітки" від тієї шалави
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09.09.2024 12:05 Ответить
Виростуть з такою ж "скрепою" на всю голову, на жаль.
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09.09.2024 12:08 Ответить
мы сейчас все приЗеденты
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09.09.2024 14:32 Ответить
Не існує жодного бЄлгорода. Це споконвічний український Білгород,загарбаний як і Кубань,Курщина,Стародубщина і ще безліч українських міст і сіл!
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09.09.2024 11:27 Ответить
..так буває, коли у БАльшом кацапском горАдє нема підземних переходів...
і як то холопи, кацаподебіли *****, недопЕтрали ставити надувні палатки та ще й разом з санвузлом..?
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09.09.2024 11:28 Ответить
Малувато буде, треба добавити рашистам, таких вправ на швидкість!
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09.09.2024 11:33 Ответить
"Бей своих, чтобы чужие боялись" Отак вони і існують
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09.09.2024 11:33 Ответить
Чекають звільнення від окупації.
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09.09.2024 11:35 Ответить
Вот когда так будут бегать МОСКВИЧИ!
Бегать систематически
Война приблизится к концу
А белгородцы могут так бегать хоть 10 лет
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09.09.2024 11:36 Ответить
Систематичний біг у присядку має початися з резиденцій на валдаї та геленджику
@уйлу мацква вже по цимбалах
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09.09.2024 11:50 Ответить
Да уже 100 раз говорилось с Ново Огорёво с Барвихи с Рублёвки и т д ♿☠⚰НО нет договорн9к детектед 🥱
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10.09.2024 03:54 Ответить
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09.09.2024 11:43 Ответить
Кра-со-та. Ну як - нєбратья?
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09.09.2024 11:44 Ответить
Останній кадр то шедевр.
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09.09.2024 12:01 Ответить
Когда-нибудь обязательно туда прилетит русская ракета (для провокации).
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09.09.2024 12:01 Ответить
по нормальному вони повині не бігти а валтися дохлими на вулицях свого міста
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09.09.2024 12:04 Ответить
Такие будки и у нас нужно бы ставить, где подлётное время маленькое...
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09.09.2024 12:26 Ответить
нашим слугам на народ похер і на армію так само вони бабки тирят і їм все за ї бісь
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09.09.2024 13:38 Ответить
Дисципліновані.
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09.09.2024 12:28 Ответить
Да, камни с неба - они не только тяжелее воздуха, но и падают куда угодно..
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09.09.2024 12:40 Ответить
Коли ми вже навчимося писати вірно рф... з маленької літери?
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09.09.2024 15:35 Ответить
Цікаво, чи я один чекав, що під час перегляду відео в його кінці ***** по укриттю, куди рашистська мерзота напакувалась, як совкодрочери в мавзолей чЛєніна?

Хочу, щоб орки в паніці перегризали горло одне одного і лізли по трупах вбитих ними ж жінок і дітей, аби лиш ввіпхати свою внєполітічєскую сраку в таке укриття.
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09.09.2024 17:28 Ответить
ФУ!!!!! в них же там насрато і насцято!!!
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09.09.2024 17:37 Ответить
До біса організмів там напхалося ...то шо, двохярусний бункер? Я шось в нєдоумєніі🧐 та й взагалі, напевно, там попахіваєт гавнєцом
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09.09.2024 18:02 Ответить
Кто!? Кто ?!....Кто в рукавичке живет...?
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09.09.2024 19:12 Ответить
По гранаті в кожну конуру.
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09.09.2024 21:42 Ответить
А эт 4е после взрыва 0:45 еще и бежит да и в укрытие да и за4ем 🤔
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10.09.2024 03:51 Ответить
 
 