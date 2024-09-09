Жители российского Белгорода бегут в укрытие во время работы сил ПВО армии РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой камерами уличного наблюдения сняты действия жителей российского Белгорода во время работы ПВО армии РФ вокруг города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, услышав сигнал тревоги и взрывы противовоздушных ракет горожане дружно бегут прятаться в бетонных укрытиях, которые расставлены на улицах города.

"Белгородская народная республика. Эволюция по-русски: сначала бежать на выборы и голосовать за Путина, а потом бросать машины посреди дороги и мчаться в укрытие, чтобы не прибило свое же ПВО", - отмечает автор в комментарии к публикации.

Также смотрите: Жительница российского Белгорода жалуется на загаженное укрытие: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВИДЕО