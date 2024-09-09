Жители российского Белгорода бегут в укрытие во время работы сил ПВО армии РФ. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой камерами уличного наблюдения сняты действия жителей российского Белгорода во время работы ПВО армии РФ вокруг города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, услышав сигнал тревоги и взрывы противовоздушных ракет горожане дружно бегут прятаться в бетонных укрытиях, которые расставлены на улицах города.
"Белгородская народная республика. Эволюция по-русски: сначала бежать на выборы и голосовать за Путина, а потом бросать машины посреди дороги и мчаться в укрытие, чтобы не прибило свое же ПВО", - отмечает автор в комментарии к публикации.
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+31 Andrew Moon
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+25 MrStepanovM
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+25 Wild MadDog
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У яких роках?
Как здорово, как здорово, что все мі здєсь что все мі здесь - сегодня собралісь!!! 🤣
той упірь пропагував рашизм серед молоді - земля стєкловатой
******* "маслякові" - це звичайне бидло без оглядки на "інтелектуальність"
після смерті останній советов - того ж лілі-путіна - рашизм набуде крайніх агресивних форм до всіх і всього "без тормозов" - подібно скаженій собаці що рве і сусіді і господарів
распил бабосиков на пористом беттоне аля шлакоблок еще никто не отменял)
Загарбана як і Курщина,Кубань,Ставропілля кацапоїдами!
і як то холопи, кацаподебіли *****, недопЕтрали ставити надувні палатки та ще й разом з санвузлом..?
Бегать систематически
Война приблизится к концу
А белгородцы могут так бегать хоть 10 лет
@уйлу мацква вже по цимбалах
Хочу, щоб орки в паніці перегризали горло одне одного і лізли по трупах вбитих ними ж жінок і дітей, аби лиш ввіпхати свою внєполітічєскую сраку в таке укриття.