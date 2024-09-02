Жительница российского Белгорода жалуется на загаженное укрытие: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница российского Белгорода жалуется на загаженное укрытие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянки, она вместе с детьми была вынуждена покинуть убежище во время воздушной тревоги из-за невыносимого запаха.

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