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Жительница российского Белгорода жалуется на загаженное укрытие: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница российского Белгорода жалуется на загаженное укрытие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянки, она вместе с детьми была вынуждена покинуть убежище во время воздушной тревоги из-за невыносимого запаха.

Также смотрите: В Белгороде раздались взрывы, в нескольких местах начались пожары. ВИДЕО

Автор: 

русский мир (614) Белгород (449) укрытие (131) воздушная тревога (791)


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Топ комментарии
+36
Не патріотка. русскій дух не подобається
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02.09.2024 13:11
+18
или Обама, или Байден.
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02.09.2024 13:33
+15
Ой, Ой.
От дурна...
Тож сруський дух,
тож срусью дме...
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02.09.2024 13:16
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Не патріотка. русскій дух не подобається
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02.09.2024 13:11 Ответить
Ой, Ой.
От дурна...
Тож сруський дух,
тож срусью дме...
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02.09.2024 13:16 Ответить
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02.09.2024 13:24 Ответить
или Обама, или Байден.
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02.09.2024 13:33 Ответить
Кацапа звідусіль жени! Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі! (Т. Шевченко).
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02.09.2024 14:07 Ответить
Галю, я у шоці від цієї раши !

сральну кабінку поставили? чи може після останнього біндєрівського нальоту не прибрали ?

.
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02.09.2024 15:22 Ответить
ГОЙДА !!!!!
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02.09.2024 13:12 Ответить
Так ноги в руки і в Тамбов
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02.09.2024 13:13 Ответить
теж хєровий варіант - там військовий аеродром Тамбов-Восточний і пороховий завод.
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02.09.2024 13:40 Ответить
Полетять далі - десь на Пензу
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02.09.2024 14:35 Ответить
як варіант. Главно дєло не оселитись у дешевому Жєлєзнодорожному районі, бо там ФГКУ комбінат "Утьос" на 50 великих резервуарів. А то буде як у Пролєтарську. Бо від Харькова всього 700 км.
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02.09.2024 15:12 Ответить
Там хтось по ходу обісрався. Мабуть під час прильоту...
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02.09.2024 13:15 Ответить
Не обісрався, а конкретно насрав. Московіт ннне буде московітом, якщо не насре у подібному "" приміщені.
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02.09.2024 13:29 Ответить
Та ні ще до прильоту .
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02.09.2024 14:44 Ответить
Так ця будка для того і будувалася. А хіба самі по собі кацапи-це не гівно та блювота?
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02.09.2024 13:18 Ответить
там русскій дух
-там руссью пахнет
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02.09.2024 13:20 Ответить
Це не вонь, а дух від Ваньки
Здатних скрізь на ці підлянки.
На рекламках - храм, балєт...
А в натурі- туалєт!!!
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02.09.2024 13:24 Ответить
Так це ж "радная гавань" так пахне" Скрепна, така. Ароматизована віковим кацапським духом.
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02.09.2024 13:24 Ответить
Як страшно жити. Давайте пожаліємо та поспівчуваємо бідним белгородцям. Може, ще донати зберемо їм на укриття.
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02.09.2024 13:26 Ответить
Жити у гівні або здохнути за царя. Ось доля расіян
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02.09.2024 13:28 Ответить
То "вєтєран есвео" дуже на "разговор о важном" поспішав..
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02.09.2024 13:30 Ответить
А как кацапам не срать в этих уютных скотосборниках, когда кругом так бахкает!

💩
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02.09.2024 13:31 Ответить
То Абама з Байдєном та юєндєравуамі понамирали
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02.09.2024 13:32 Ответить
скрепно
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02.09.2024 13:39 Ответить
Нехай подякує що ще 200ми ваньками не смердить...
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02.09.2024 13:44 Ответить
Ви підараси все життя в гівні живете. Це ваша стихія, не юродствуй, ****.
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02.09.2024 13:45 Ответить
де літери М і Ж якщо там русский дух , намалюте
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02.09.2024 14:13 Ответить
Не розумію що їй не так- це ж іхне природне середовище
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02.09.2024 14:17 Ответить
Ох уж этот Абама, никак не успокоится. И это ведь ещё Байден ничего не начинал.
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02.09.2024 14:35 Ответить
Это укрытие от чего? От калаша? Оно же на вид картонное. У нас хоть жб довольно толстое
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02.09.2024 15:13 Ответить
Там срали ще не в таких хоромах,традиції започатковані ще з потьомкінських дєрєвєнь!
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02.09.2024 15:58 Ответить
хто знає, є подібні укриття в Херсоні, Харкові, Одесі?
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02.09.2024 16:51 Ответить
Pro chto zhalujemsja?
Tam zhe pahnjet 'rjusskim mirom'!
Naslazhdaijtjesj!
Seijchasj tak pahnjet v ukritjije,
A potom - vo vsjeij russnje!
Zapah - duhovnaja skrepka russnji i russijan!
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02.09.2024 17:20 Ответить
Тю,это ж скрєпа
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02.09.2024 18:24 Ответить
Не подобається щось їй "русский дух", мабуть "иноагентка с БНР"
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09.09.2024 11:36 Ответить
 
 