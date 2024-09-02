Жительница российского Белгорода жалуется на загаженное укрытие: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой жительница российского Белгорода жалуется на загаженное укрытие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянки, она вместе с детьми была вынуждена покинуть убежище во время воздушной тревоги из-за невыносимого запаха.
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+36 Максим Колісник #535486
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От дурна...
Тож сруський дух,
тож срусью дме...
сральну кабінку поставили? чи може після останнього біндєрівського нальоту не прибрали ?
.
-там руссью пахнет
Здатних скрізь на ці підлянки.
На рекламках - храм, балєт...
А в натурі- туалєт!!!
💩
Tam zhe pahnjet 'rjusskim mirom'!
Naslazhdaijtjesj!
Seijchasj tak pahnjet v ukritjije,
A potom - vo vsjeij russnje!
Zapah - duhovnaja skrepka russnji i russijan!