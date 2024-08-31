В Белгороде раздались взрывы, в нескольких местах начались пожары. ВИДЕО

Поздно вечером, 30 августа, в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные власти заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщают росСМИ и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Местные жители заявляют, что в Белгороде было слышно по меньшей мере четыре-пять взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города. В нескольких местах начались пожары. Очевидцы говорят, что пылает крыша торгового центра "СитиМолл".

По словам губернатора Белгородской области, якобы в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер один человек, а еще семеро получили ранения.

Впоследствии Гладков заявил о 5 погибших и 37 раненых, среди которых шестеро детей.

"В городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей", - заявил глава Белгородской области.

Кроме этого, он добавил, что в поселке Дубовое Белгородского района возле ТЦ повреждены 13 автомобилей, загорелись 2 дома и гараж.

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