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В Белгороде раздались взрывы, в нескольких местах начались пожары. ВИДЕО

Поздно вечером, 30 августа, в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные власти заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщают росСМИ и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Местные жители заявляют, что в Белгороде было слышно по меньшей мере четыре-пять взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города. В нескольких местах начались пожары. Очевидцы говорят, что пылает крыша торгового центра "СитиМолл".

По словам губернатора Белгородской области, якобы в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер один человек, а еще семеро получили ранения.

Впоследствии Гладков заявил о 5 погибших и 37 раненых, среди которых шестеро детей.

"В городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей", - заявил глава Белгородской области.

Кроме этого, он добавил, что в поселке Дубовое Белгородского района возле ТЦ повреждены 13 автомобилей, загорелись 2 дома и гараж.

Смотрите также: Россияне заявили об обстреле Белгородской области, есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6742) Белгород (449)


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Топ комментарии
+46
Мало. Повинна бути потужніша відповідь рашистам за Харків.
І головне постійно дресирувати рабів пуйла як собак.
Як тільки пуйло нанесе удар по Харькову, то відразу ж повинен бути нанесений удар по цьому сраному Білгороду.
Миттєво.
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30.08.2024 23:59
+33
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30.08.2024 23:59
+32
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30.08.2024 23:57
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Оп"ять проклятиє амеріканци. Путін памагі!
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30.08.2024 23:56 Ответить
Щас димона алкогольевича выпустит с ядреной бонбой, чтоб всех до смеха запугать.
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31.08.2024 02:55 Ответить
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30.08.2024 23:57 Ответить
Ордєн Кутузова, - тому, хто спалить москву. )))

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31.08.2024 00:06 Ответить
початок
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30.08.2024 23:57 Ответить
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30.08.2024 23:59 Ответить
Мало. Повинна бути потужніша відповідь рашистам за Харків.
І головне постійно дресирувати рабів пуйла як собак.
Як тільки пуйло нанесе удар по Харькову, то відразу ж повинен бути нанесений удар по цьому сраному Білгороду.
Миттєво.
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30.08.2024 23:59 Ответить
краще не по білгороду. Його хоч весь знеси, маскві по х*
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31.08.2024 01:37 Ответить
Вот только в Белгороде живет много этнических украинцев, это вообще наш город. Уничтожать нужно мокшан и всяких бурятов - они наши кровные враги.
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31.08.2024 02:08 Ответить
"Наш город"? Сотні відео за 10 років як ті містяни вітали, фільмували залпи по Україні та ще й глумливо коментували...
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31.08.2024 02:58 Ответить
колаборанти є скрізь, вітаючи є в КиївІ, Одесі і навіть в Луцьку.
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31.08.2024 07:48 Ответить
А в Харькаве багато етнічних росіян і чта тєпєрь?
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31.08.2024 03:28 Ответить
Один кацапський літун,родом з Миколаєва, мати його в Миколаєві, скидав бомби на Миколаєв. А Матвієнко, яка родом з України, а голосувала і підтримує війну і вбивства українців. На кацапії ті етнічні "українці", вони готові всіх в Україні повбивати. А от що вони українці,вони згадають раптово як у Суджі,коли наші військові зайдуть, навіть мову пригадають. Тай щелепа у них, курва, виявляється вже й така як треба
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31.08.2024 03:37 Ответить
Матвієнко в дівоцтві Тютіна. Етнічна росіянка.
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31.08.2024 07:19 Ответить
Ви читати вмієте? Там йдеться про місце нароження. Знов маніпулюєте якимісь етнічними питаннями. А носій прізвища Порошенко - він етнічно хто? А а його дочок це тепер дівоче прізвище.
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31.08.2024 07:55 Ответить
А хто ж Порошенко за етнічним походженням? Цікаво дізнатися вашу думку...
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31.08.2024 09:31 Ответить
Вальцман, а дружина його - Гур. Вам варто звернутися до тутошніх фахівців визначати національність за прізвищем, вони допоможуть. Щодо решти: раніше в паспорті вказували національність, я тупо заглядав Вашого паспорту та казав: "так ось ти хто, виявляється. А як дихав, як дихав". Але згодом цю інфу з паспорту прибрали, й питання перейшло у сферу інсінуацій, спекуляцій та маніпуляцій. От, бачите: Матвієнко родом з Західної України, але дівоче прізвище не те. Ви не понімаєте, ето другоє. От Порошенко - суто українське прізвище.
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31.08.2024 10:18 Ответить
ну я все зрозумів ти кончене яке розносить наратив стосовно кацапського закиду про "вальцмана"! теплий *** тобі в дорогу дебіле!
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31.08.2024 22:50 Ответить
Насамперед я розношу наратив, що неможна так примитивно визначати національність за прізвищем, бо хто завгодно можн взяти яке завгодно прізвище. Порошенко як приклад, а особисто до нього мені по барабану. Матвієнко народилася та жила на Заході України, а Ви робите вигляд, що, мовляв, не має жодного стосунку, бо прізвище не таке. Це - маніпуляція на національному питанні, під виглядом докопатися до прізвища.
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01.09.2024 12:42 Ответить
В селі Саф'яни, біля Болграда, пам'ятають бабу з дідом Порошенків. Матері дівоче прізвище Григорчук. Марина Порошенко в дівоцтві Перевєдєнцева. Її батько був зам міністра охорони здоров'я УРСР, мати українка. Народилась в Липецьку. Серед предків Порошенка є гагаузи.
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01.09.2024 11:54 Ответить
Не українців, а етнічних "х"""хлів".
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31.08.2024 07:04 Ответить
Горіть падлюки кацапські 🔥🔥🔥
та може
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31.08.2024 00:00 Ответить
Навіщо москалі обстрілюють самі себе? Мабуть це якісь радикали-неогацисти Мільчакова за вказівкою з Кремля 😹
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31.08.2024 00:00 Ответить
Це вам , кляті кацапи . За сьогоднішній Харків і за вбитих діточок
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31.08.2024 00:02 Ответить
А тобі не здається - що це "Волгодонськ-2"? З них станеться! Я практично не сумніваюся - бункерний щур вирішив "разжечь народную ярость"!!
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31.08.2024 00:05 Ответить
За словами губернатора Бєлгородської області, нібито внаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль Джерело:
*********
Тим більше, що українські снаряди до Бєлгорода не долітають.
Так що то можуть бути тільки їхні ж кацапські снаряди.
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31.08.2024 00:09 Ответить
Російський "журнашлюх" бере інтерв"ю у російського генерала:
Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!
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31.08.2024 05:38 Ответить
Не здивуюся , якщо це дійсно так.
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31.08.2024 08:43 Ответить
Ох і брешуть! З якої це радості у них після 23 годин працюють торгові центри? І хто туди йде в будній день? Та ще й здітьми?
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31.08.2024 00:02 Ответить
City that never sleeps:
1. New York
2. Seattle
3. Las Vegas
4 . Бєлгарод
Десь так...
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31.08.2024 00:16 Ответить
Схоже на рашистську провокацію. Я теж звернула увагу на "удар снарядом".
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31.08.2024 08:48 Ответить
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31.08.2024 00:09 Ответить
А мацква,
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31.08.2024 06:45 Ответить
"Ахрєнєєєть...", мимрить істота на відео. І жодна падлюка у тій недокраїні не каже на подібних відео "А всьотакі какова х%я ми трєтій год дєлаєм в Украінє?"
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31.08.2024 00:10 Ответить
Око за око
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31.08.2024 00:13 Ответить
Свято, невблаганно наближається до московитів!
Тому ****** і хоче поїхати за ЯРЛИКОМ на правління над рашистами, до Монголії!
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31.08.2024 00:21 Ответить
Это, брат сон, хожу и жмурюсь (с)
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31.08.2024 00:21 Ответить
Мало!
В даний час Суми і Харків обстрілюють!
Потрібна відповідь по Бєлгороду і Брянську!!!
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31.08.2024 00:23 Ответить
По Москві (*********) треба бити
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31.08.2024 01:08 Ответить
Моi любi Суми на линii вогню з ранку до ночi...
I з ночi до ранку... 😥😠
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31.08.2024 12:06 Ответить
Гоп стоп, поворот і отвєтка в Бєлгород.
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31.08.2024 00:28 Ответить
Не знаю чи це були цiлi, чи нашi... чи посбивали неакуратно... Але якщо чесно... як i з курською операцiею... треба обережнiсть викинути i ставити захiд перед фактом: от що ми робимо, ми елегантно, по-християнськi пiдставляючi то лiву то праву щоку пiд пiдлi удари нiчого не доб"емось з вашою полiткорректною пiдтримкою. Якщо хочете щоб ми строго по закону так знiмiть обмеження. А iнакше потрiбно перетворитись у варварiв. Якщо зажмуть допомогу, то зажмуть, але не думаю. Он Iзраiль зрiвняв Газу з землею i нiчого, кiлька пришиблених органiзацiй i пацифiстiв пердять час вiд часу i все. Далi зброю дають.

От i нашим треба скинути 10 листiвок попереденьо що "будемо рiвняти ваш Б1лгород з землею, у вас 2 години евакуюватись" а потом херачити по всьому мiсту без розбору. Все що краще i бiльше горiти буде. Щоб всi бачили що вiйна а не стратегiчне побиття шибок i пiдпал трави.

З дикарями треба по-дикунськi.
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31.08.2024 00:31 Ответить
Harasho garit , po domashnemu ....🤗
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31.08.2024 00:32 Ответить
Ми били строго по військових цілях, не треба було збивати ці ракети і вони не потрапили б у житловий сектор. Так ніби казали колись оусаки на радбезі ООН
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31.08.2024 01:05 Ответить
Может мне кто обьяснить ,для чего это сделано?Что бы Украине перекрыли поставки ,которых и так практически нет? Или что бы "орки веселее шли в армию(хотя им можно состряпать галимый фейк про распятого мальчика и "зверств "никаких не надо).Типа главком решил"око за око,зуб за зуб"?надеюсь он понимает к каким последсвиям это может привести!
П..С. Возможно это способ давления на "парнеров":дайте нам возможность бить по аеродромам вашим оружием и мы не будем бить по гражданским?
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31.08.2024 01:23 Ответить
А хто сказав що то ЗСУ? Рашисти часто ******* ракети,бомби, хотіли по Харькову запустити, а загубили над Бєлгородом, он як буває...
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31.08.2024 01:29 Ответить
Можливо і так.
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31.08.2024 08:51 Ответить
Нас там нет (с).
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31.08.2024 02:07 Ответить
Белгород, ти спішшшшш?...)))
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31.08.2024 01:27 Ответить
Та не, вот опять покурили.
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31.08.2024 02:51 Ответить
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.

Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.

Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка.

Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.

Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.

Тушат, тушат - не потушат,
Заливают - не зальют.
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31.08.2024 03:45 Ответить
А що діти пізно ввечері робили в ТРЦ,ї?Eу них повинна бути комендантськагодина і кацапи повинні сидіти вдома!
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31.08.2024 02:22 Ответить
За что?! Вофка путен спасиии!!!
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31.08.2024 02:50 Ответить
І що є жертви як в Харкові, чи та пулять щоб гриміло? А всі чекають доброго польоту маси паляниць і нових ракет.
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31.08.2024 05:38 Ответить
треба з Бєлгорода зробити Мар'янку
-будуть руїни-побратими
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31.08.2024 07:33 Ответить
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31.08.2024 08:21 Ответить
Наверно шашлыки жарили неосторожно
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31.08.2024 08:52 Ответить
Гарно казати про ответку,коли знаєш ,що тобі вона не прилетить,якщо ти на Західній,або за кордоном,а от у Харкові і у Сумах люди вже не хочуть отвєток ,а хочуть миру
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31.08.2024 10:32 Ответить
Ну, йому тоже "нужен мір". Але є нюанс.

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31.08.2024 10:48 Ответить
Все российские города должны иметь три вида - А,Б и В.Авдеевка,Бахмут и Вовчанск.Тогда и настанет в мире гармония и справедливость.
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31.08.2024 10:44 Ответить
👍
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31.08.2024 13:25 Ответить
от воно що: батько дружини - замміністра, як в кучми, не знав, дякую. Стає зрозумілим секрет успіху: чому не я, не Ви, а саме він.
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01.09.2024 12:45 Ответить
 
 