Россияне заявили об обстреле Белгородской области, есть погибшие и раненые. ВИДЕО
В ночь на 25 августа в Белгородской области РФ прогремели взрывы. Власти заявили о масштабном обстреле якобы украинской стороной, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, якобы украинские военные нанесли жестокий удар по поселку Ракитное. По предварительным данным, в результате обстрела погибло 5 человек.
Кроме того, в результате атаки получили ранения 12 человек, среди них трое детей. Четверо раненых в тяжелом состоянии.
"В поселке повреждены 10 частных домовладений, осколками посечены 2 коммерческих объекта и 4 легковых автомобиля. Поврежден газопровод - временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередач", - написал губернатор.
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- кацапы продолжают в своём террористическом рязанском стиле - они по-другому не могут "решать вАпросы"...
Це ж наша територія. Нехай не заважають робити санітарну карантинну зону. Щоби кацапський маразм не прийшов до нас.
Рокитне та Бориспілля це наші села. А Новоленінське переіменуємо в Новозеленське.