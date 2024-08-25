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Россияне заявили об обстреле Белгородской области, есть погибшие и раненые. ВИДЕО

В ночь на 25 августа в Белгородской области РФ прогремели взрывы. Власти заявили о масштабном обстреле якобы украинской стороной, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, якобы украинские военные нанесли жестокий удар по поселку Ракитное. По предварительным данным, в результате обстрела погибло 5 человек.

Скрін Гладков

Кроме того, в результате атаки получили ранения 12 человек, среди них трое детей. Четверо раненых в тяжелом состоянии.

"В поселке повреждены 10 частных домовладений, осколками посечены 2 коммерческих объекта и 4 легковых автомобиля. Поврежден газопровод - временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередач", - написал губернатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Краматорске ночью россияне ударили по гражданскому объекту, есть раненые

Автор: 

обстрел (27129) Белгород (449)


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Топ комментарии
+25
вот это Украине делать нечего, как бестолково тратить дефицитные боеприпасы на сараи и постройки в поисках проблем на свою задницу..
- кацапы продолжают в своём террористическом рязанском стиле - они по-другому не могут "решать вАпросы"...
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25.08.2024 07:56
+20
кудись прилетіло у Батайськ. Може на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B006 аеродром (хоча там такий занюханий аеродром, що його тільки для підскоку можно використовувать), може на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B007 завод по ремонту авіаприладів , або на єдиний на расії https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B007 завод спецавтомобілів і заправників авіаційної техніки . А може кацапи якісь ********** поскладали на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B002 в\ч 57229-3 . Кацапи у своїх тєлєгах не напишуть, бо їх зараз за це жорстко трахають.
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25.08.2024 08:17
+17
А мальчіки були в трусіках?
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25.08.2024 07:52
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Наші БпЛА чи їхній "рязанскій сахар" ?
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25.08.2024 07:44 Ответить
Ми повинні їх жаліти? НЕхай пишуть звернення до пуйла.
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25.08.2024 08:22 Ответить
Як там погода?Чи не пора від'єднувати споживачів від курської електрики(Чи чекаємо осіннього похолодання?
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25.08.2024 07:46 Ответить
Нашим жодного сенсу немає стріляти по цивільним.
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25.08.2024 07:46 Ответить
Нашим є сенс робити там буферну зону. Яка область України межує? А загроза цивільним завжди існує при війні, яку вони і почали.
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25.08.2024 07:58 Ответить
Знаючи кацапів, можна бути на 90% впевненими, що вони самі таке в
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25.08.2024 09:08 Ответить
чудова новина. як мед на душу!
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25.08.2024 07:47 Ответить
А мальчіки були в трусіках?
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25.08.2024 07:52 Ответить
Ну якщо " в трусіках" це добре. Вот якщо " бєз трусікав" - то це строковики раши.
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25.08.2024 08:18 Ответить
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25.08.2024 15:06 Ответить
Так вони ж мали виіхати - санітарна зона
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25.08.2024 07:54 Ответить
Ніщо так не змушує кацапа писати «правду» як провокація з використаннямвласних холопів.
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25.08.2024 07:54 Ответить
вот это Украине делать нечего, как бестолково тратить дефицитные боеприпасы на сараи и постройки в поисках проблем на свою задницу..
- кацапы продолжают в своём террористическом рязанском стиле - они по-другому не могут "решать вАпросы"...
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25.08.2024 07:56 Ответить
Nu gavarili zhe , nesbivaite ukrainskie droni , mozhet postradati mestnie zhivotnie !
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25.08.2024 08:00 Ответить
Так воно i e...🥺☹️😢
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25.08.2024 19:27 Ответить
В нас русоп*дари систематично нищать приватні будинки та вбивають людей що на це вже навіть в Україні не звертають увагу не кажучи про захід а ці кацапські потвори ще себе за жертв видають? Пізно всрались. Прийшов час військових дій на вашій території
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25.08.2024 08:06 Ответить
За Харків і Чугуїв пітарасам ! моментальна відповідь .
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25.08.2024 08:14 Ответить
кудись прилетіло у Батайськ. Може на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B006 аеродром (хоча там такий занюханий аеродром, що його тільки для підскоку можно використовувать), може на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B007 завод по ремонту авіаприладів , або на єдиний на расії https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B007 завод спецавтомобілів і заправників авіаційної техніки . А може кацапи якісь ********** поскладали на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B002 в\ч 57229-3 . Кацапи у своїх тєлєгах не напишуть, бо їх зараз за це жорстко трахають.
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25.08.2024 08:17 Ответить
Все желательно! И еще, если можно, ту самую траву возгореть!
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25.08.2024 11:01 Ответить
На відео не бачу приходів. Мабуть знов підпалили траву. Потрібно штрафувати за забруднення довкілля.
Це ж наша територія. Нехай не заважають робити санітарну карантинну зону. Щоби кацапський маразм не прийшов до нас.
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25.08.2024 08:31 Ответить
селище Ракитне, села Бориспілля та Новоленінське. Джерело:
Рокитне та Бориспілля це наші села. А Новоленінське переіменуємо в Новозеленське.
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25.08.2024 08:45 Ответить
Бути зебілом - це бути дебілом
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25.08.2024 08:53 Ответить
Може краще перейменуємо в Новоколомойське чи Новоєрмаківське?
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25.08.2024 09:03 Ответить
Я б назвав Новопорошенкове.І почав би будувати дорогу до "ліпєцкой фабрікі". Якихось 150-200км.Зечмоні допоможуть - досвід з дорожного крадівництва у них вже є...
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25.08.2024 09:56 Ответить
Наталочка Раєвська з г+г першою б погналася на ту фабрику за цукерками і тортами.
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25.08.2024 10:38 Ответить
НовоЗЕленінське
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25.08.2024 15:55 Ответить
За військовими здоровенного бульдозера і зносить все до рівня землі і так по всьому кацапстану а не допомогать їм хай пуйло думає за них інфраструктуру перевезти в Україну буферна зона так буферна зона
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25.08.2024 09:11 Ответить
Судячи з відео роми посягнули на святе зрабобили невдалу врізку в газопровід майна його величності царя батюшки коли він під тиском
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25.08.2024 09:27 Ответить
Ну вот, у российского губернатора уже новый уровень. Раньше удары наносили неонацистские бИндерАвцы, а теперь уже Вооруженные силы Украины
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25.08.2024 10:24 Ответить
А у них в Рязани - мальчики с трусами.
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25.08.2024 10:25 Ответить
А скільки наших цивільних загинули вчора?
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25.08.2024 10:38 Ответить
Палять слова- "агромнає горє, страшнає горє, тяжолия дні, жестокій удар, абстрєл уньос жизні, самия іскрєннія сабалєзнаванія".
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25.08.2024 10:53 Ответить
руSSня опять КАБа патєряла?
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25.08.2024 10:59 Ответить
Изолента не выдерживает нагрузки
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25.08.2024 12:26 Ответить
"Война - это... война!" (с)
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25.08.2024 12:24 Ответить
 
 