Россияне заявили об обстреле Белгородской области, есть погибшие и раненые. ВИДЕО

В ночь на 25 августа в Белгородской области РФ прогремели взрывы. Власти заявили о масштабном обстреле якобы украинской стороной, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, якобы украинские военные нанесли жестокий удар по поселку Ракитное. По предварительным данным, в результате обстрела погибло 5 человек.

Кроме того, в результате атаки получили ранения 12 человек, среди них трое детей. Четверо раненых в тяжелом состоянии.

"В поселке повреждены 10 частных домовладений, осколками посечены 2 коммерческих объекта и 4 легковых автомобиля. Поврежден газопровод - временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередач", - написал губернатор.

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