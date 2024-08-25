Росіяни заявили про обстріл Бєлгородської області, є загиблі та поранені. ВIДЕО

У ніч на 25 серпня у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи. Влада заявила про масштабний обстріл нібито українською стороною, внаслідок якого загинули щонайменше 5 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

За інформацією губернатор області В'ячеслава Гладкова, нібито українські військові завдали жорстокого удару по селищу Ракитне. За попередніми даними, в результаті обстрілу загинуло 5 людей.

Крім того, внаслідок атаки отримали поранення 12 людей, серед них троє дітей. Четверо поранених у тяжкому стані.

"У селищі пошкоджено 10 приватних домоволодінь, осколками посічено 2 комерційні об'єкти та 4 легкові автомобілі. Пошкоджено газопровід - тимчасово без газу залишаються селище Ракитне, села Бориспілля та Новоленінське. Також є локальні пошкодження на лінії електропередач", - написав губернатор.

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