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Росіяни заявили про обстріл Бєлгородської області, є загиблі та поранені. ВIДЕО

У ніч на 25 серпня у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи. Влада заявила про масштабний обстріл нібито українською стороною, внаслідок якого загинули щонайменше 5 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

За інформацією губернатор області В'ячеслава Гладкова, нібито українські військові завдали жорстокого удару по селищу Ракитне. За попередніми даними, в результаті обстрілу загинуло 5 людей.

Скрін Гладков

Крім того, внаслідок атаки отримали поранення 12 людей, серед них троє дітей. Четверо поранених у тяжкому стані.

"У селищі пошкоджено 10 приватних домоволодінь, осколками посічено 2 комерційні об'єкти та 4 легкові автомобілі. Пошкоджено газопровід - тимчасово без газу залишаються селище Ракитне, села Бориспілля та Новоленінське. Також є локальні пошкодження на лінії електропередач", - написав губернатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Краматорську вночі росіяни вдарили по цивільному об’єкту, є поранені

Автор: 

обстріл (28449) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+25
вот это Украине делать нечего, как бестолково тратить дефицитные боеприпасы на сараи и постройки в поисках проблем на свою задницу..
- кацапы продолжают в своём террористическом рязанском стиле - они по-другому не могут "решать вАпросы"...
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25.08.2024 07:56
+20
кудись прилетіло у Батайськ. Може на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B006 аеродром (хоча там такий занюханий аеродром, що його тільки для підскоку можно використовувать), може на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B007 завод по ремонту авіаприладів , або на єдиний на расії https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B007 завод спецавтомобілів і заправників авіаційної техніки . А може кацапи якісь ********** поскладали на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B002 в\ч 57229-3 . Кацапи у своїх тєлєгах не напишуть, бо їх зараз за це жорстко трахають.
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25.08.2024 08:17
+17
А мальчіки були в трусіках?
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25.08.2024 07:52
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Наші БпЛА чи їхній "рязанскій сахар" ?
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25.08.2024 07:44 Відповісти
Ми повинні їх жаліти? НЕхай пишуть звернення до пуйла.
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25.08.2024 08:22 Відповісти
Як там погода?Чи не пора від'єднувати споживачів від курської електрики(Чи чекаємо осіннього похолодання?
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25.08.2024 07:46 Відповісти
Нашим жодного сенсу немає стріляти по цивільним.
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25.08.2024 07:46 Відповісти
Нашим є сенс робити там буферну зону. Яка область України межує? А загроза цивільним завжди існує при війні, яку вони і почали.
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25.08.2024 07:58 Відповісти
Знаючи кацапів, можна бути на 90% впевненими, що вони самі таке в
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25.08.2024 09:08 Відповісти
чудова новина. як мед на душу!
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25.08.2024 07:47 Відповісти
А мальчіки були в трусіках?
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25.08.2024 07:52 Відповісти
Ну якщо " в трусіках" це добре. Вот якщо " бєз трусікав" - то це строковики раши.
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25.08.2024 08:18 Відповісти
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25.08.2024 15:06 Відповісти
Так вони ж мали виіхати - санітарна зона
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25.08.2024 07:54 Відповісти
Ніщо так не змушує кацапа писати «правду» як провокація з використаннямвласних холопів.
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25.08.2024 07:54 Відповісти
вот это Украине делать нечего, как бестолково тратить дефицитные боеприпасы на сараи и постройки в поисках проблем на свою задницу..
- кацапы продолжают в своём террористическом рязанском стиле - они по-другому не могут "решать вАпросы"...
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25.08.2024 07:56 Відповісти
Nu gavarili zhe , nesbivaite ukrainskie droni , mozhet postradati mestnie zhivotnie !
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25.08.2024 08:00 Відповісти
Так воно i e...🥺☹️😢
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25.08.2024 19:27 Відповісти
В нас русоп*дари систематично нищать приватні будинки та вбивають людей що на це вже навіть в Україні не звертають увагу не кажучи про захід а ці кацапські потвори ще себе за жертв видають? Пізно всрались. Прийшов час військових дій на вашій території
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25.08.2024 08:06 Відповісти
За Харків і Чугуїв пітарасам ! моментальна відповідь .
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25.08.2024 08:14 Відповісти
кудись прилетіло у Батайськ. Може на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B006 аеродром (хоча там такий занюханий аеродром, що його тільки для підскоку можно використовувать), може на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B007 завод по ремонту авіаприладів , або на єдиний на расії https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B007 завод спецавтомобілів і заправників авіаційної техніки . А може кацапи якісь ********** поскладали на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B002 в\ч 57229-3 . Кацапи у своїх тєлєгах не напишуть, бо їх зараз за це жорстко трахають.
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25.08.2024 08:17 Відповісти
Все желательно! И еще, если можно, ту самую траву возгореть!
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25.08.2024 11:01 Відповісти
На відео не бачу приходів. Мабуть знов підпалили траву. Потрібно штрафувати за забруднення довкілля.
Це ж наша територія. Нехай не заважають робити санітарну карантинну зону. Щоби кацапський маразм не прийшов до нас.
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25.08.2024 08:31 Відповісти
селище Ракитне, села Бориспілля та Новоленінське. Джерело:
Рокитне та Бориспілля це наші села. А Новоленінське переіменуємо в Новозеленське.
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25.08.2024 08:45 Відповісти
Бути зебілом - це бути дебілом
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25.08.2024 08:53 Відповісти
Може краще перейменуємо в Новоколомойське чи Новоєрмаківське?
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25.08.2024 09:03 Відповісти
Я б назвав Новопорошенкове.І почав би будувати дорогу до "ліпєцкой фабрікі". Якихось 150-200км.Зечмоні допоможуть - досвід з дорожного крадівництва у них вже є...
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25.08.2024 09:56 Відповісти
Наталочка Раєвська з г+г першою б погналася на ту фабрику за цукерками і тортами.
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25.08.2024 10:38 Відповісти
НовоЗЕленінське
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25.08.2024 15:55 Відповісти
За військовими здоровенного бульдозера і зносить все до рівня землі і так по всьому кацапстану а не допомогать їм хай пуйло думає за них інфраструктуру перевезти в Україну буферна зона так буферна зона
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25.08.2024 09:11 Відповісти
Судячи з відео роми посягнули на святе зрабобили невдалу врізку в газопровід майна його величності царя батюшки коли він під тиском
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25.08.2024 09:27 Відповісти
Ну вот, у российского губернатора уже новый уровень. Раньше удары наносили неонацистские бИндерАвцы, а теперь уже Вооруженные силы Украины
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25.08.2024 10:24 Відповісти
А у них в Рязани - мальчики с трусами.
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25.08.2024 10:25 Відповісти
А скільки наших цивільних загинули вчора?
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25.08.2024 10:38 Відповісти
Палять слова- "агромнає горє, страшнає горє, тяжолия дні, жестокій удар, абстрєл уньос жизні, самия іскрєннія сабалєзнаванія".
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25.08.2024 10:53 Відповісти
руSSня опять КАБа патєряла?
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25.08.2024 10:59 Відповісти
Изолента не выдерживает нагрузки
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25.08.2024 12:26 Відповісти
"Война - это... война!" (с)
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25.08.2024 12:24 Відповісти
 
 