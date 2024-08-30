У Бєлгороді пролунали вибухи, у кількох місцях розпочалися пожежі. ВIДЕО

Пізно ввечері, 30 серпня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Місцева влада заявляє про роботу ППО.

Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі заявляють, що у Бєлгороді було чутно щонайменше чотири-п'ять вибухів. Після атаки видно дим над одним із районів міста. У кількох місцях розпочалися пожежі. Очевидці кажуть, що палає дах торгового центру "СітіМолл".

За словами губернатора Бєлгородської області, нібито внаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина, а ще семеро зазнали поранень.

Згодом Гладков заявив про 5 загиблих та 37 поранених, серед яких шестеро дітей.

"У місті пробиті покрівлі та вибиті вікна у двох багатоквартирних будинках, ще в одному пошкоджено скління. Крім того, у двох соціальних об’єктах та двох комерційних об’єктах пошкоджено скління та фасади. Також осколками посічено дев’ять автомобілів", - заявив очільник Бєлгородської області.

Крім цього, він додав, що у селищі Дубове Бєлгородського району біля ТЦ пошкоджено 13 автомобілів, загорілися 2 будинки та гараж.

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