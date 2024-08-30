У Бєлгороді пролунали вибухи, у кількох місцях розпочалися пожежі. ВIДЕО
Пізно ввечері, 30 серпня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Місцева влада заявляє про роботу ППО.
Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі заявляють, що у Бєлгороді було чутно щонайменше чотири-п'ять вибухів. Після атаки видно дим над одним із районів міста. У кількох місцях розпочалися пожежі. Очевидці кажуть, що палає дах торгового центру "СітіМолл".
За словами губернатора Бєлгородської області, нібито внаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина, а ще семеро зазнали поранень.
Згодом Гладков заявив про 5 загиблих та 37 поранених, серед яких шестеро дітей.
"У місті пробиті покрівлі та вибиті вікна у двох багатоквартирних будинках, ще в одному пошкоджено скління. Крім того, у двох соціальних об’єктах та двох комерційних об’єктах пошкоджено скління та фасади. Також осколками посічено дев’ять автомобілів", - заявив очільник Бєлгородської області.
Крім цього, він додав, що у селищі Дубове Бєлгородського району біля ТЦ пошкоджено 13 автомобілів, загорілися 2 будинки та гараж.
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І головне постійно дресирувати рабів пуйла як собак.
Як тільки пуйло нанесе удар по Харькову, то відразу ж повинен бути нанесений удар по цьому сраному Білгороду.
Миттєво.
та може
*********
Тим більше, що українські снаряди до Бєлгорода не долітають.
Так що то можуть бути тільки їхні ж кацапські снаряди.
Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!
1. New York
2. Seattle
3. Las Vegas
4 . Бєлгарод
Десь так...
Тому ****** і хоче поїхати за ЯРЛИКОМ на правління над рашистами, до Монголії!
В даний час Суми і Харків обстрілюють!
Потрібна відповідь по Бєлгороду і Брянську!!!
I з ночi до ранку... 😥😠
От i нашим треба скинути 10 листiвок попереденьо що "будемо рiвняти ваш Б1лгород з землею, у вас 2 години евакуюватись" а потом херачити по всьому мiсту без розбору. Все що краще i бiльше горiти буде. Щоб всi бачили що вiйна а не стратегiчне побиття шибок i пiдпал трави.
З дикарями треба по-дикунськi.
П..С. Возможно это способ давления на "парнеров":дайте нам возможность бить по аеродромам вашим оружием и мы не будем бить по гражданским?
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.
Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка.
Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.
Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.
Тушат, тушат - не потушат,
Заливают - не зальют.
-будуть руїни-побратими