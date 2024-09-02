Мешканка російського Бєлгорода скаржиться на запаскуджене укриття: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського Бєлгорода скаржиться на запаскуджене укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зі слів росіянки, вона разом із дітьми мусила покинути сховок під час повітряної тривоги через нестерпний сморід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді пролунали вибухи, у кількох місцях розпочалися пожежі. ВIДЕО