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Мешканка російського Бєлгорода скаржиться на запаскуджене укриття: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського Бєлгорода скаржиться на запаскуджене укриття. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зі слів росіянки, вона разом із дітьми мусила покинути сховок під час повітряної тривоги через нестерпний сморід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді пролунали вибухи, у кількох місцях розпочалися пожежі. ВIДЕО

Автор: 

русский мир (452) Бєлгород (504) укриття (296) повітряна тривога (919)


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Топ коментарі
+36
Не патріотка. русскій дух не подобається
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02.09.2024 13:11
+18
или Обама, или Байден.
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02.09.2024 13:33
+15
Ой, Ой.
От дурна...
Тож сруський дух,
тож срусью дме...
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02.09.2024 13:16
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Не патріотка. русскій дух не подобається
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02.09.2024 13:11 Відповісти
Ой, Ой.
От дурна...
Тож сруський дух,
тож срусью дме...
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02.09.2024 13:16 Відповісти
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02.09.2024 13:24 Відповісти
или Обама, или Байден.
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02.09.2024 13:33 Відповісти
Кацапа звідусіль жени! Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі! (Т. Шевченко).
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02.09.2024 14:07 Відповісти
Галю, я у шоці від цієї раши !

сральну кабінку поставили? чи може після останнього біндєрівського нальоту не прибрали ?

.
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02.09.2024 15:22 Відповісти
ГОЙДА !!!!!
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02.09.2024 13:12 Відповісти
Так ноги в руки і в Тамбов
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02.09.2024 13:13 Відповісти
теж хєровий варіант - там військовий аеродром Тамбов-Восточний і пороховий завод.
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02.09.2024 13:40 Відповісти
Полетять далі - десь на Пензу
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02.09.2024 14:35 Відповісти
як варіант. Главно дєло не оселитись у дешевому Жєлєзнодорожному районі, бо там ФГКУ комбінат "Утьос" на 50 великих резервуарів. А то буде як у Пролєтарську. Бо від Харькова всього 700 км.
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02.09.2024 15:12 Відповісти
Там хтось по ходу обісрався. Мабуть під час прильоту...
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02.09.2024 13:15 Відповісти
Не обісрався, а конкретно насрав. Московіт ннне буде московітом, якщо не насре у подібному "" приміщені.
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02.09.2024 13:29 Відповісти
Та ні ще до прильоту .
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02.09.2024 14:44 Відповісти
Так ця будка для того і будувалася. А хіба самі по собі кацапи-це не гівно та блювота?
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02.09.2024 13:18 Відповісти
там русскій дух
-там руссью пахнет
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02.09.2024 13:20 Відповісти
Це не вонь, а дух від Ваньки
Здатних скрізь на ці підлянки.
На рекламках - храм, балєт...
А в натурі- туалєт!!!
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02.09.2024 13:24 Відповісти
Так це ж "радная гавань" так пахне" Скрепна, така. Ароматизована віковим кацапським духом.
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02.09.2024 13:24 Відповісти
Як страшно жити. Давайте пожаліємо та поспівчуваємо бідним белгородцям. Може, ще донати зберемо їм на укриття.
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02.09.2024 13:26 Відповісти
Жити у гівні або здохнути за царя. Ось доля расіян
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02.09.2024 13:28 Відповісти
То "вєтєран есвео" дуже на "разговор о важном" поспішав..
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02.09.2024 13:30 Відповісти
А как кацапам не срать в этих уютных скотосборниках, когда кругом так бахкает!

💩
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02.09.2024 13:31 Відповісти
То Абама з Байдєном та юєндєравуамі понамирали
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02.09.2024 13:32 Відповісти
скрепно
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02.09.2024 13:39 Відповісти
Нехай подякує що ще 200ми ваньками не смердить...
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02.09.2024 13:44 Відповісти
Ви підараси все життя в гівні живете. Це ваша стихія, не юродствуй, ****.
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02.09.2024 13:45 Відповісти
де літери М і Ж якщо там русский дух , намалюте
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02.09.2024 14:13 Відповісти
Не розумію що їй не так- це ж іхне природне середовище
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02.09.2024 14:17 Відповісти
Ох уж этот Абама, никак не успокоится. И это ведь ещё Байден ничего не начинал.
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02.09.2024 14:35 Відповісти
Это укрытие от чего? От калаша? Оно же на вид картонное. У нас хоть жб довольно толстое
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02.09.2024 15:13 Відповісти
Там срали ще не в таких хоромах,традиції започатковані ще з потьомкінських дєрєвєнь!
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02.09.2024 15:58 Відповісти
хто знає, є подібні укриття в Херсоні, Харкові, Одесі?
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02.09.2024 16:51 Відповісти
Pro chto zhalujemsja?
Tam zhe pahnjet 'rjusskim mirom'!
Naslazhdaijtjesj!
Seijchasj tak pahnjet v ukritjije,
A potom - vo vsjeij russnje!
Zapah - duhovnaja skrepka russnji i russijan!
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02.09.2024 17:20 Відповісти
Тю,это ж скрєпа
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02.09.2024 18:24 Відповісти
Не подобається щось їй "русский дух", мабуть "иноагентка с БНР"
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09.09.2024 11:36 Відповісти
 
 