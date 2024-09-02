Мешканка російського Бєлгорода скаржиться на запаскуджене укриття: "Как здесь можно находиться?! Дети выбежали от этой вони!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського Бєлгорода скаржиться на запаскуджене укриття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зі слів росіянки, вона разом із дітьми мусила покинути сховок під час повітряної тривоги через нестерпний сморід.
Топ коментарі
+36 Максим Колісник #535486
показати весь коментар02.09.2024 13:11
+18 Urs
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+15 ХОРТ
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От дурна...
Тож сруський дух,
тож срусью дме...
сральну кабінку поставили? чи може після останнього біндєрівського нальоту не прибрали ?
.
-там руссью пахнет
Здатних скрізь на ці підлянки.
На рекламках - храм, балєт...
А в натурі- туалєт!!!
💩
Tam zhe pahnjet 'rjusskim mirom'!
Naslazhdaijtjesj!
Seijchasj tak pahnjet v ukritjije,
A potom - vo vsjeij russnje!
Zapah - duhovnaja skrepka russnji i russijan!